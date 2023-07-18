國科會113科技預算先期規畫 匡列1438億元向政院陳報

國家科學及技術委員會今天召開第6次委員會議，會中通過113年度政府科技預算先期規畫，各部會因應全球科技情勢佈局，申請經費為1643億元，經委員會議審議同意匡列113歲出概算額度內1238億元、額度外向行政院專案請增200億元，綜上計匡列中央公務經費合計1438億元。另於會中報告高齡科技產業行動計畫，並由經濟部提報台灣顯示科技與應用行動計畫推動成果。

國科會主委吳政忠表示，我國科技施政重視長遠布局，因應國際多變局勢需能超前部署關鍵技術，以維持我國科技發展動能。113年度科技發展計畫除持續實踐5+2產業創新及智慧國家等科技項目發展外，將積極掌握生成式AI所帶來的機會，帶動全產業創新，亦將擴大投入淨零碳排、高齡科技、太空及6G等關鍵議題上，取得關鍵科技新國力，進而提升國家整體科技戰略地位。

吳政忠表示，113年度政府科技計畫先期作業，各部會因應全球科技情勢佈局，申請經費為1643億元，業經本次委員會議審議同意匡列113歲出概算額度內1238億元、額度外向行政院專案請增200億元，綜上計匡列中央公務經費合計1438億元，國科會將依審議結果，陳報請行政院同意。

吳政忠強調，生成式AI等新興科技帶來的規則改變(Game-changing)影響，正加速導引革命性產業創新，國科會將據此積極推動全產業的前瞻躍升。此外，將整合台灣具有優勢的淨零科技關鍵技術，協助國內淨零科技與產業躍上國際舞台；推廣高齡科技創新，以科技賦能打造高齡者健康、宜居及樂活的生活環境。國科會亦將協調相關部會在5G及低軌衛星通訊基礎上，持續投入太空與6G次世代通訊前瞻布局。