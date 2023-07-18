南市國小教甄完畢英師缺額多 校長：已是買方市場

台南市國中小教甄已完成複試並在昨天公布錄取名單，除了英語教師外，其他類別老師都是搶破頭，英語教師名額雖多，但報名人數少，錄取不到一半名額。有校長表示，現在已是買方市場，而非賣方市場，是教育的隱憂。

台南市國中小教甄開出近400個名額，以國小一般教師最多，其次是國小英語教師，一般教師兩百多個名額競爭最激烈，英語教師雖有121個名額，其中一般英語教師83人，偏遠地區英語教師38人，雖然名額多，但報名人數僅略高名額，經筆試後，一般英語教師及偏遠學校英語教師分別有71人、18人出線，複試結果，分別有40人、8人錄取，由於尚有許多缺額無法遞補，只能明年再招考，希望更多有資格且對教學有熱忱的人來報名。

有校長說，這幾年英語教師缺額大增，每年都開出許多缺，去年名額最多，有200多人，但僅錄取70多人，今年有121個缺，也只錄取78人，所以沒放低錄取標準，考量到要落實雙語教育，英語老師必須有一定水準的教學能力。今年一般地區英語教師最低錄取分數是75分，偏遠地區英語教師最低錄取分數76.07分。

有校長認為，具有B2級以上英語能力且有教師證的人本就不多，除了企業搶才，各縣市政府配合雙語政策，也都在招考英語教師，已出現粥多僧少狀況，現在已是買方的市場，而非賣方的市場。