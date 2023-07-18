全國教育局處長會議登場 國際教育議題成焦點

112年度全國教育局處長會議在新北市登場，全國22縣市教育局處長齊聚一堂。今年會議主題訂為「數位扎根．國際視野」，首日中心議題以「深化國際教育課程」，會中並邀請國小、國中、普高及技高等不同教育階段教師，與會分享國際交流學習經驗。

教育部指出，符應中小學教育國際化趨勢，培養學生「多元文化與國際理解」的核心素養，會議第1天中心議題以「深化國際教育課程」為主軸，結合教育部今年5月修正發布的「推動中小學國際教育中程發展計畫」進行說明。該計畫提出「精進國際教育人才培力」、「推展國際教育課程」、「促進國際交流合作」及「強化國際教育支持機制」4項策略及9項行動方案，因應國際教育趨勢，精簡推動組織架構及呼應行政減量，進行跨領域資源整合。

同時為持續精進師生數位科技應用能力，鼓勵學生自帶載具學習，會議第2天中心議題以「數位精進•人才躍升」為主軸，依循「班班有網路 生生用平板」的政策，會中邀請現場教師進行分享，包含運用「教育部因材網」素養導向及遊戲式的教材，示範有趣的數位教學模式，以及夢的N次方教師社群導入數位教學元素等面向，展現多元豐富數位學習的課堂風景。

另外，會議也結合多元議題進行跨部會合作，會中邀請文化部、交通部、內政部等部會，分享「藝文振興方案」、「行人優先交通安全行動綱領」，透由專案分享讓全國教育局處長對其他領域有所認識，得以作為未來教育政策推動的參考。另安排「技術及職業教育嶄新風貌」及「校園美感設計實踐計畫」、「國民教育法」、「特殊教育法」、「青春動滋券」等專題報告，並於會場設有技職及美感教育成果展示區，展現教育議題的多元面向。

新北市副市長劉和然也代表致歡迎詞，他表示，新北市人數400多萬，不少教育政策，只要在新北市推動，就可以知道全國推動會哪個環節有問題。教育不外乎在地實踐與國際接軌，師者傳道授業解惑，也要融入新科技與未來發展，疫情讓視訊教育讓我們突破，唯一不變的本質就是孩子。