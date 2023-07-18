金門狼師性騷近30人 終身不聘任

金門有國中代課老師以強迫或半強迫方式拍攝女學生性感照，已知受害者逼近30人，該校4月成立調查小組，昨公布調查報告，認定性騷擾成立。該名男教師終止聘約，並通報不適任教育人員資料庫，終身不得當兼任、代理及代課教師。

金門某國中陳姓男老師一向熱心協助拍攝學校熱舞社活動照，多次邀約熱舞社女學生換穿清涼服裝拍辣照，甚至要求「不穿內褲」，讓女學生感到不舒服，向班導反映後，惡行才被揭發。校方初步調查，有近30人受害，引發家長關注。

金門縣教育處表示，該校4月15日通報疑似師對生校安性平事件，該校性平會成立調查小組，發現有跨校疑似個案，調查小組為釐清案情，申請調查展延一個月。

調查報告指出，經多次查訪與事證交叉比對，認定該案行為人罔顧師生間的關係界限、身體界限，造成學生、家長、校園不安，性騷擾屬實且情節重大，依法終止聘約，並終身不得聘任為兼任、代理及代課教師。

另，新北樹林區某國小女老師遭家長投訴當眾脫女學生褲子打屁股，事情爆發後老師遭調離現職接受行政調查，社會局依違反兒少法開罰30萬，該名教師7月初卻洋洋得意地說「我已經回學校教書」。教育局說，該師已記過處分，是否停職、解聘，結果將在近期出爐。