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陸生學士班清零 大學「各顯神通」拉研修生固生源

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
世新大學自今年三月起積極去大陸舉辦多場學術交流說明會，預估今年秋季班招生人數將比春季班成長許多。圖／世新大學提供
世新大學自今年三月起積極去大陸舉辦多場學術交流說明會，預估今年秋季班招生人數將比春季班成長許多。圖／世新大學提供

學士班陸生「清零」，陸方雖未開放學位新生來台，但今年二月起已讓陸籍短期研修生來台，今年春季班共有31所國內大學向陸生招手、262名陸生來台短期研修，陸生招聯會解讀是「好跡象」，但招生仍得靠各校「各顯神通」。據了解，國內不少大學今年三月便啟動秋季班招生，預計今年暑假開學，陸籍研修生來台人數有望再創高峰。卻有不少大學抱怨，陸生入台證申請速度慢，相關機關應加速審核。

疫情影響陸籍研修生來台交換，一度讓不少私校苦惱，隨著全球逐步解封，教育部去年7月8日開放境外學位生專案申請入境，陸委會也在去年11月7日起調整陸港澳人士入境規定，陸籍研修生得申請來台研修。教育部統計，111學年度第二學期共有包含台大、政大、清大等31校、共262名陸生來台短期研修。

世新大學今年春季班迎來34位陸籍研修生，世新大學副校長李功勤表示，去年開放研修生入境後，大陸姐妹校作業時間不到二周，招生時間被大幅壓縮，但校內自今年三月起積極去大陸推廣秋季班，四個月內前往廿多所大學，舉辦多場學術交流說明會，預估今年秋季班招生人數將比春季班成長許多。

元智大學國際長梁韵嘉表示，儘管疫情期間無法與姐妹校實體互動，但仍透過線上營隊交流維繫關係，春季班交換生、研修生人數有逐漸回流，目前預計秋季班約將有40名交換生、30名研修生來台，另也恢復雙聯學位，今年預計將有四名陸籍學生來台。

一位不具名大學行政人員表示，陸籍研修生、交換生來台，須經教育部國際司審核，再到移民署審核發放入台證，陸生取得入台證後須向大陸申請「大陸居民往來台灣通行證」，才能取得簽注資格。他表示，不少學校都已送件審查一段時間，卻因件數太多疑似塞車，導致各校行政作業、住宿安排都懸而未決，相關單位應加速審核。

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陸生 世新大學 教育部

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