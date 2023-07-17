學位陸生在台「清零」 教育部重申：陸方單方面限制
針對媒體報導陸生人數逐年下降，教育部今天澄清，大陸地區學位生無法來台就學，係因陸方單方面的宣布與限制。教育部自100年開放陸生來台就學以來，均持歡迎陸生來台就學一貫立場，因應COVID-19疫情，教育部已於去年7月及11月開放學位生與短期研修生來台就讀，將持續與陸方爭取與溝通陸生來台就學。
112學年度陸生來台就讀碩博士班正式分發榜單今天放榜，今年計有40校，共錄取476名，較去年增加11名，招生達成率為32%。由於陸方自2020年4月9日公告暫時停止大陸地區的陸生來台就讀，僅限在台應屆陸生，可依其意願選擇在台繼續升讀碩博，因此今年仍僅限在台陸生報名。換句話說，今年也是最後一屆應屆學士班陸生報考碩博班，若陸方遲未開放新生來台，陸生母數將持續銳減。
教育部今天說，陸方片面宣布暫停109學年度陸生來台就學，教育部將持續與陸方爭取與溝通陸生來台就學。此外，針對本次財團法人馬英九文教基金會專案申請案，教育部亦於受理後，依程序函詢各受邀學校表示意見，依法規於時程內辦理，未有設下限制與卡關的情形。
教育部表示，因應疫情趨緩放寬管制措施，教育部已於去年7月8日開放境外學位生（含陸港澳生）專案申請入境，陸委會也在去年11月7日起調整陸港澳人士入境規定，大陸地區研修生自111年11月7日起得申請來台研修，教育部已通函大專校院開放大陸地區研修生得依規定申請入境，目前大陸地區學生來台研修均暢通無阻。
教育部說，對於陸方自109學年度片面宣布暫停陸生來台就學，深表遺憾，呼籲陸方解除對陸生來台就學之限制外，以持續推動兩岸正常有序的教育交流。
教育部也表示，將持續營造陸生友善學習環境，歡迎陸生來台就學、研修，並協同大陸委員會及財團法人海峽交流基金會等相關機關與陸方溝通，以及請陸生聯招會持續與陸方招生服務中心保持聯繫，歡迎中國大陸青年學生來台與台灣學生相互學習。
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