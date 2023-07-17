美國AICH機構首次選送 外師來台短期英語教學

教育部與美國肯塔基州Asia Institute-Crane House（AICH）機構首次合作，今年7月由AICH選派9名美國英語教師，前往台南市、高雄市16所中小學辦理英語夏令營，增加學生開口說英語的動機，活動課程內容包含美國文化、音樂、舞蹈、節慶與地理環境等介紹，讓學生在生動、有趣的活動中強化英語聽、說能力，並增進國際視野，參與學生達600人。

AICH為美國肯塔基州一非政府組織，成立迄今36年，自77年起推動Teach in Asia計畫，迄今已選派超過500名美國教師赴亞洲短期停留教授英語。今年首次與我國合作，選派9名英語教師，於7月3日至21日期間至台南市、高雄市16所中小學，辦理英語夏令營。

教育部表示，台灣與美國自109年12月簽訂「臺美教育倡議」以來，促進台灣與美國各州教育交流，110年教育部與美國肯塔基州教育廳簽署教育合作備忘錄，推動台灣及肯塔基州教育研究機構及人員交流。本計畫為雙邊教育合作備忘錄的具體成果之一，為了讓學校了解這項計畫執行方式與活動內容，雙邊教師於行前進行兩次線上共同備課，就課程主題、教學設計交換意見，並瞭解資源設備需求。

台南市勝利國小及鹽行國中率先於7月3日辦理1周暑期營隊，美籍英語教學人員透過說故事、DIY手做復活節皇冠、月球漫步舞蹈等精彩課程，引領孩子探索異國多元文化、拓增視野；高雄市新上國小等14校自7月10日起，參與為期2周的肯塔基州美籍教學人員英語營隊。

河堤國小美籍教師Ellen，讓孩子們圍成圓圈，輪流分享喜歡的動物、想去的地方；文府國中的Tom藉由介紹美國黃石國家公園，陪伴學生設計國家公園標誌；陽明國中的David與學生一起進行短篇故事接龍。