台北市副市長林奕華授旗童軍代表團 前進世界大露營
第25屆世界童軍大露營（World Scout Jamboree）8月1日到12日在韓國全羅北道新萬金舉行，台北市有400多位童軍和國際志工組團前往參加，台北市副市長林奕華今天授旗給參加世界童軍大露營的台北市代表團。
林奕華今天出席台北市代表團分團集訓暨授旗儀典時，她表示，樂見且支持青少年多走出國際，增廣見聞，透過和外國同齡學子交流的機會，提升世界觀。
林奕華與台北市教育局長湯志民，台北市童軍會理事長王世欽，授予童軍代表團團旗，預祝台北市童軍代表團旅途順利，期許童軍勇往直前，向世界展現中華民國童軍智、仁、勇的精神。
世界童軍大露營是四年一次的童軍國際交流活動，今年是第25屆，這次大露營主題是「Draw your Dream」。這次有5萬多名12歲至17歲世界各國青少年，匯聚在韓國新萬金海堤營地，透過戶外探索、地球村、科技與永續議題探討等模組活動，促進青少年自我成長，在長達12天露營期間，藉由交換童軍布章、晚餐交流、互贈紀念品等活動，深入認識彼此文化，達到國際人文交流。
台北市童軍會為參加世界大露營做準備，舉辦台北市童軍代表團集訓，加強童軍基礎工程與炊事技能，也讓各分團準備各具特色的表演，將中華扇、民族舞蹈等文化象徵，融入舞蹈，希望在露營期間，把握機會向國際展現中華文化特色；。
台北市童軍會安排曾參加過活動的傳薪童軍團團長邵柱石，分享童軍國際禮儀及活動經驗，安排具備EMT資格的童軍伙伴，教導突發事件緊急應對與處理方式，培養童軍責任心，在開心玩樂的同時，也要兼顧安全。
▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科物理／難度終於「校正回歸」 補教估頂標將大升3級分
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言