台北市副市長林奕華授旗童軍代表團 前進世界大露營

第25屆世界童軍大露營（World Scout Jamboree）8月1日到12日在韓國全羅北道新萬金舉行，台北市有400多位童軍和國際志工組團前往參加，台北市副市長林奕華今天授旗給參加世界童軍大露營的台北市代表團。

林奕華今天出席台北市代表團分團集訓暨授旗儀典時，她表示，樂見且支持青少年多走出國際，增廣見聞，透過和外國同齡學子交流的機會，提升世界觀。

林奕華與台北市教育局長湯志民，台北市童軍會理事長王世欽，授予童軍代表團團旗，預祝台北市童軍代表團旅途順利，期許童軍勇往直前，向世界展現中華民國童軍智、仁、勇的精神。

世界童軍大露營是四年一次的童軍國際交流活動，今年是第25屆，這次大露營主題是「Draw your Dream」。這次有5萬多名12歲至17歲世界各國青少年，匯聚在韓國新萬金海堤營地，透過戶外探索、地球村、科技與永續議題探討等模組活動，促進青少年自我成長，在長達12天露營期間，藉由交換童軍布章、晚餐交流、互贈紀念品等活動，深入認識彼此文化，達到國際人文交流。

台北市童軍會為參加世界大露營做準備，舉辦台北市童軍代表團集訓，加強童軍基礎工程與炊事技能，也讓各分團準備各具特色的表演，將中華扇、民族舞蹈等文化象徵，融入舞蹈，希望在露營期間，把握機會向國際展現中華文化特色；。