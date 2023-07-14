淡水公所暑期作文學習營 提升小朋友寫作能力
為了要讓孩子在暑假期間有正當的學習環境，淡水區公所在市民聯合服務中心八樓，舉辦今年度的兒童作文暑期夏令營活動，這一次夏令營與聯合報合作，找來作文老師，讓小朋友從星期一到星期五每天上午三個小時，都能夠學習如何寫作。
淡水區長巫宗仁表示，這一次共有超過五十位淡水區內的國小學童報名，全都是免費參加，除了作文會讓孩子表達能力更好，也是人與人之間的溝橋樑，而上課老師也會運用許多兒童繪本，還有小短片的教學，讓學生們更喜歡作文。
學生說，在學習之後，讓他的作文表達，可以有更多技巧寫得更加豐富，老師表示，作文能力對於孩子，在課業上會有很大的幫助，更能夠加強孩子的閱讀能力，也可以對於自我的表達能力加分。
區長巫宗仁表示，藉由活動，讓孩子在與同學之間的相處更加融洽，希望在暑假能夠有充實的學習活動，讓更多學生喜歡作文，也讓孩子更善於表達，增加自信心。
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