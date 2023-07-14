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臺大「從《史記》學經商之道」 實體+遠距同步上課

文／ 臺灣大學進修推廣學院提供

圖／臺灣大學進修推廣學院提供
圖／臺灣大學進修推廣學院提供

很多都知道《史記》是由司馬遷撰寫的一部歷史書籍，但是您是否知道？《史記》也是一本學習經商之道的重要指南，其中的「貨殖列傳」可謂是中國第一本探討經濟問題的專門著作，並開史書記載經濟活動的先河，該文提供許多關於貨物交易和經濟活動的寶貴資訊，同時也記錄了許多與經商相關的故事和智慧。此外，《史記．貨殖列傳》還描述了古代商業活動中的重要要素，包括商業道德、風險管理和市場競爭；以及商人應該具備的品質和技能，例如誠信、謹慎、創新和適應力，同時提醒我們商業經營的風險和挑戰，以及如何在競爭激烈的市場中脫穎而出，教導我們重視商業道德和企業家精神，以及如何建立穩健的商業模式和經營策略，在當代商業界仍然具有重要的意義，對於現代商界人士來說，也具有深刻的啟發意義。

鑑古知今，臺大進修推廣學院特邀臺灣大學中國文學系趙飛鵬教授開辦「從《史記》學經商之道」課程，以〈貨殖列傳〉與〈呂不韋列傳〉為主要文本，探討古代商人的形象，以及他們的經商、投資之道，歸結到商業對人類文化帶來的影響。該課程自112年8月5日起每週六下午上課，共計4次，歡迎有興趣者踴躍報名上課，把握在112年7月14日前報名繳費，得享學費優惠。

《貨殖列傳》從正面告訴我們如何才是一種合理的致富之道，我們可以做一個好的商人，不能違反商業道德。亦在提醒我們，人要懂得知足常樂，不要貪得無厭，當情況很好的時候，要懂得見好就收，不要一直貪婪下去，否則終將導致嚴重失敗。〈呂不韋列傳〉則探討政商關係，呂不韋以商業的眼光用來投資政治，終於官拜丞相，權傾一時，可謂是歷史上第一個「政商結合」的成功案例。

《史記》不僅是一本古代歷史的書籍，也是一個寶貴的商業指南。對於想要在商業世界取得成功的人來說，學習從《史記》中獲得的經商之道非常重要。它提醒我們重視傳統智慧和經驗，並將其應用於當今的商業行為，幫助我們理解商業的本質，培養成功的商業領導力和智慧。歡迎有志學習者都能踴躍報名本課程，向史記學習最好的經商之道。想進一步瞭解本課程，請上【臺大推廣教育網】查詢，或致電(02)2362-0502洽詢。

「從《史記》學經商之道」https://ppt.cc/fFMJUx

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