全國技能競賽開幕 行政院院長陳建仁為選手加油打氣

勞動部辦理的第 53 屆全國技能競賽將於明天起在台北南港展覽1館、2館及台北市立南港高級工業職業學校盛大舉行，下午舉辦開幕典禮，行政院院長陳建仁親臨開幕典禮現場為選手加油打氣。競賽主軸「不設限 無極限」，象徵選手擁抱技能不設限，熱情發揮無極限，現場年輕選手也舉著標語為自己加油打氣，由院長陳建仁、部會代表、選手宣誓代表及裁判長代表一同進行啟動儀式，揭開競賽序幕。 勞動部辦理的第 53 屆全國技能競賽將於明天起在台北南港展覽1館、2館及台北市立南港高級工業職業學校盛大舉行，下午舉辦開幕典禮，現場年輕選手也舉著標語為自己加油打氣。記者曾吉松／攝影