南投國小教師甄選兩項利多 錄取率較4年前增加1倍多
南投縣112學年度國小暨附設幼兒園敎師聯合甄試今天在南投國中舉行，國小教師缺額70人、共428人報考；幼兒園缺額35人共751人報考。國小報考人數較4年前減少6成，錄取率增加2倍，教師工作穩定，有助提升教學品質。
南投縣教育處長王淑玲、人事處長李政憲及政風處長林振今天上午共同巡視考場，王淑玲說，今年教師甄選筆試由中區策略聯盟統一命題，公平、公正、公開甄選優質教師加入南投縣教育行列。
這次國民小學教師甄選428人報考，總計開缺70名，包括普通班一般生42名、普通班原住民籍生3名、英語專長12名、資訊專長4名、專任輔導教師9名。幼兒園教師甄選共計751人報考，總計開缺35名，包括普通班一般生開缺33名、普通班原住民籍生2名。
除了報名人數減少，缺考人數也增加，國小教師缺考175人、缺考率40.89%，預計錄取率可增加到27.67%，幾乎是108年度錄取率2倍以上。幼兒園教師缺考152人，錄取路也有5.84%。
王淑玲研判，教師甄選錄取率增加，除了部分教師退休外，代班、代課教師今年可領全年薪福利增加，另外桃園等直轄市已完成甄選，桃園一次就開出800多個缺額，有的教師已經錄取，因此缺考人數增加，南投教師甄選報名人數和缺考人數雙雙創新高。
教師甄選將在22日上午舉辦複試，分為口試及教學演示，7月24日放榜，7月26日在漳興國小公開分發。報考甄選未獲錄取者，若報名時勾選同意擔任代理教師者，縣府將列冊統一辦理介聘分發。
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