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原民會暑期工讀 派赴文健站學族語

聯合報／ 記者古和純／高雄報導
原民會昨舉辦暑期工讀教育訓練。記者古和純／攝影
原民會昨舉辦暑期工讀教育訓練。記者古和純／攝影

行政院原住民族委員會延續原住民族暑期工讀計畫，錄取六三五名青年學子，往年多分發至各地公部門、ＮＧＯ組織等場域工讀，今年新增文化健康站，加開北、南、東三梯暑期工讀教育訓練，首場昨在高雄舉辦。原民會主委夷將‧拔路兒說，會說族語的長輩多在文健站，因此將三成學子分發文健站，可向部落長者多學習。

原民會暑期工讀新增文健站工讀機會。在文健站工讀的學生說，原民長輩很愛說笑，每天與長輩溫馨互動，非常有趣。

台師大大四學生Ljaljava Tjamalja指出，自己雖是屏東縣牡丹鄉的排灣族，但從小在台南市區長大，是都市原住民，透過文建站與長者以母語互動，難得可以將說族語落實在生活中。

「回到部落有被認同的感覺。」屏東大學新生Rangalu說，離鄉在外求學，能夠返鄉服務長者，陪伴長者時，也不斷提醒自己未來是傳承族群生命力的重要支柱。

夷將‧拔路兒說，目前部落能用族語流利表達的人都在部落文健站，所以安排二○五名大專、高中學生在文健站工讀，一邊協助照顧長者，一邊和長者學習族語，深層文化交流，加深青年學子對自我族群的認同。

「說族語就是增加競爭力。」夷將‧拔路兒強調，不少人學習第二外語，可向國際社會發聲，而習得族語，不僅能深化族群認同，也能凝聚群體向心力。

原住民 長輩 屏東縣

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