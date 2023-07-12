回響／專家：霸凌調查小組 應引進不同專業

校園霸凌層出不窮，國家政策研究基金會昨表示，近三年校園霸凌通報案件「年年破千」，成案比率卻逐年下降，就怕背後有隱情。本報報導，未來霸凌調查小組擬自專業人才庫遴派成員，台北市政府心理健康暨自殺防治委員會委員羅惠群認為，若人選仍要經過教育部認證許可，恐都是共犯結構，建議從外部引入不同專業者。

國策會教文體育組召集人陳學聖表示，過去十年「生對生」校園霸凌通報數字，二○一三年高中職僅六十一件、國中二百件、國小一二六件，但到二○二二年，高中職攀升到四二九件、國中五四○件、國小六三二件，校園霸凌總件數近十年來成長五倍之多，尤其前三年正逢疫情「停課不停學」，校園霸凌通報案件卻不減反升，讓人憂心。

羅惠群分析，學校定義校園霸凌的界線其實很模糊，甚至多起疑似霸凌案件，尚未進入調查程序，即被判定為校園暴力，而非校園霸凌。他說，對學校而言是「多一事不如少一事」，就怕霸凌調查還會牽扯到老師、行政人員。

對於教育部有意在調查小組導入外聘委員制度。羅惠群提醒，「導入外部機制」要看教育部誠意，真正進入體制的，也可能是「共犯結構」，怎麼來都是那幾個人，一如性平委員經常是同一批專家學者，有無可能從外引入不同其他的人員，才能有效撼動固化教育體制。