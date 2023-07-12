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兒少日上網4.6小時 5成9被拗交往

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

兒盟調查發現，撇除做功課、視訊上課，兒少的網路使用時間平均每日四點六小時，一周高達卅二點二小時，相較二○二○年的廿七點二小時，增加五小時。且平均每五名兒少就有一名曾被詐騙，有三成九兒少認為「和一個陌生人在網路上聊得很愉快，就是朋友」，顯見兒少對陌生網友的戒心下降。

兒盟昨公布「二○二三台灣兒少網路安全暨網路識讀現況調查」報告。調查發現，百分之卅九點四的兒少認為「和一個陌生人在網路上聊得很愉快，我就覺得是朋友」，相較三年前調查的百分之廿一點八，明顯成長超過一成。

兒盟表示，調查也發現，平均每五人就有一名以上兒少曾被詐騙，占百分之廿二點八，最常見狀況是「購買的商品跟網路圖片落差大」占百分之五十八點六，「誤點開釣魚（或詐騙）網址」占百分之卅七點二，「網路購買跟收到的商品完全不一樣」占百分之廿一點一。

其次是騙色。兒盟調查指出，二成一曾遇過網友特殊要求，其中五成九被網友要求交往，另外也有要求「視訊通話」及要求「單獨約出去見面」，分別占百分之五十一點三及五十點九。調查也發現，有一成兒少身邊同學或朋友被散布裸露照片或影片。

第三則是騙個資，兒盟指出，四成一的兒少曾給網友個資，其中又以提供「私人用的ＩＧ或ＬＩＮＥ帳號」比率最高，其次為真實姓名、個人照及就讀的班級或學校。

兒盟發言人李宏文說，呼籲政府成立兒少網安專責單位，全面性保障兒少網路安全，學校也應以情境式教學及案例教學，增加兒少網路安全的警覺性及應對知識。

詐騙 個資

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