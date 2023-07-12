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【即時短評】加嚴外役監條例慢吞吞 背後什麼文章？

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高雄準公幼不當管教 踢頭丟書包

聯合報／ 記者徐如宜／高雄報導

高雄市三民區某加入準公共化的私立幼兒園傳出不當管教，家長上網控訴女兒和同學被幼兒園老師打頭、丟書包、拿類似藤條物拍打，園方還以個資法「提醒」家長不得上傳監視畫面。高雄市教育局表示，該幼教師確有不當對待多名幼生，現已離職，相關案情繼續調查。

幼兒園家長透過網路爆料，女兒日前在高雄準公托幼稚園被不當體罰，園方監視器「拍攝得到」畫面中，有女兒被敲頭，其他孩子被該師拿書本拍頭、踢頭、丟書包、拿類似藤條物拍打午休中的孩子。

家長表示，園方有「提醒」他們，不得上傳任何監視器畫面中的影片給媒體上，否則將依個資法提告，他只想孩子平安學習，不知能為孩子爭到多少人權。

市議員郭建盟表示，近期發生不少衝突事件，幼兒園方及主管機關應多注意，這些也引發家長與老師間的衝突與猜忌，不希望因此而擴大家長對老師的不信任。希望幼兒園管理務必要透明，監視器清楚揭露事件內情形，幼兒園應保全完整，是有助釐清真相的工具。

教育局表示，今年5月31日接獲通報，三民區某私立幼兒園教保服務員，疑於5月25日不當對待幼生，依規定提送審查小組審議，受理後派員調查，經檢視監視器畫面，並訪談幼生家長及涉案教保員，發現該員確有不當對待多名幼生違法行為，將依法裁處。

教育局強調，針對不當對待幼兒案件零容忍，調查屬實絕不寬貸，依情節輕重最高可對幼兒園及行為人裁罰60萬元，若情節重大則依法裁處幼兒園減招、停招、停辦或廢止設立許可，行為人予以解聘，且1至4年或終身不得在幼兒園服務。

幼兒園 監視器 教育局

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