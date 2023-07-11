高中免試入學放榜 明道商經科1學生捨台中女中想直升

高中免試入學分發今放榜。明道中學今天說，明道中學技術高中部免試分發結果，錄取成績平均在5B以上，最大亮點為商業經營科一學生考取最高成績5A6+，可達台中女中錄取標準，明確表達第一志願就是明道商業經營科，讓老師雀躍，對教學成果感到自豪。

明道中學說明，技術高中部免試分發結果，不僅全數額滿，而且錄取成績平均皆在5B以上，全校師生喜迎豐收。該校學技職教育的卓越表現，涵蓋了「設計群、餐旅群、外語群、商管群、資電群」等多個職業群科。這次免試分發錄取名單中，這些群科均有錄取一定比例3A2B以上表現優異的學生。

明道中學說，明道高中部免試入學同樣豐收，錄取的學生有近30％取得了5A以上的會考成績；超過76％取得了4A以上的會考成績，今年度招收的學生會考成績，錄取成績與學生程度，相較去年又更上一層樓。

校方指出，值得一提的是，免試入學錄取高中部的學生中，1/4為明道國中部畢業生，選擇回母校，顯示該校國中部的教學品質以及高中部的升學成果，都讓學生與家長再度投下信任票。

明道中學副校長陳炤華表示，今年的高級部招生成果，是學校師生長期以來努力的結晶，也鼓勵學生們在進入明道中學後繼續努力學習，追求卓越。他並表示，學校將繼續提供優質的教育環境和多元的學習機會，以培養更多優秀人才。