112學年度竹苗區免試入學分發 竹市錄取率達99.05%

112學年度竹苗區高中免試入學分發作業已完成，本年度竹市免試入學總錄取率達99.05%，其中前六志願錄取同學高達994人，市府指出，這顯示竹市各國中學生均能充分了解自我興趣、能力與所選志願校科相符程度，適性選擇理想學校就讀。

市長高虹安呼籲所有錄取學生務必上網查詢錄取學校規定之報到時間及注意事項，並於7月14日上午9至11點持國中畢（修）業證書正本及身分證（或戶口名簿），依各校指定時間及方式辦理報到。

教育處說明，本次免試入學竹苗區報名學生共計1萬1041人（其中一般生1萬490人、原住民學生287人、身心障礙學生263人）；經入闈分發作業後，共錄取學生總數計1萬952人，總錄取率達99.2%，其中前六志願錄取同學高達97.66%。考生若對於分發結果有疑慮，請於明日下午4點前，向免試入學承辦學校國立新竹高級工業職業學校申請複查。

教育處表示，建功高中國中部會考學生5A9+童郁庭、彭苡榛均以第一志願選擇建功高中就讀，導師們都說二位同學都是自律性很高的同學，彭苡榛亦是今年的畢業證書領取代表，二位都期待能跟著直升的學長姐一樣，進入國內最頂尖的大學就讀。

另外，育賢國中今年表現亮眼，學生陳歡自律自愛是直笛團中的團員，在今年會考勇奪5A10+，她捨棄實驗中學，選擇離家近的新竹女中就讀。直笛團長孫曼榕、打擊合奏樂團員單師耘，同為該校語文資優班學生，三年來在繁重的課業壓力下，創造最大化價值的時間管理，也以優異的成績攜手共進新竹女中延續善緣。

教育處提醒，學生如確定不到錄取學校就讀，想繼續參加續招或其他升學管道，可於7月17日下午2點前，填具竹苗區免試入學簡章所附「放棄錄取資格聲明書」，由學生或家長親自送至錄取學校辦理放棄錄取，始得報名參加續招或其他升學管道，但請學生及家長要特別注意，並非所有學校均有辦理續招作業，放棄錄取資格前務必審慎評估。