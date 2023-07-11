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基北區私校缺額率63%！8月辦理缺額續招

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
高中免試入學分發結果今天公布，基北區共有772名學生未錄取，比去年多出近一倍，專家分析，今年學校整體錄取分數都有提高，考生志願選填若以去年分數作依據，可能達不到今年錄取標準。圖／聯合報系資料照
高中免試入學分發結果今天公布，基北區共有772名學生未錄取，比去年多出近一倍，專家分析，今年學校整體錄取分數都有提高，考生志願選填若以去年分數作依據，可能達不到今年錄取標準。圖／聯合報系資料照

高中免試入學分發結果今天公布，其中基北區共有772名學生未錄取，比去年多出近一倍，專家分析，今年各校分數都有上升，若考生志願選填若以去年分數作依據，可能達不到今年錄取標準。此外，基北區私校缺額率達63%，台北市教育局說明，基本上北市公立高中幾乎都招滿，有缺額高中職經教育局核定後，8月可辦理續招，相關資訊將公告在免試入學續招資訊網。

今年基北區共有772名學生未錄取，與去年339名學生相比，多出近一半，大理高中校長楊廣銓表示，以他的學校來說，錄取分數比去年高出2、3分，他認為，其實每年學生人數、考題難度都不同，分數上多少會有誤差，若全部都看仿間資料，容易誤填志願。

華興高中校長曾騰瀧表示，今年北市私立學校總招生名額是5937人，但實際招到人數2189人，缺額率高達63%，當然有些私立學校具有名氣、有特色，能夠招滿，甚至錄取分數也不錯，但其他的私立學校少子化衝擊就較大，要看8月免試入學續招狀況如何。

基北區112學年免試入學今天公告分發結果，教育局統計，報名人數為3萬3091人，包含一般生3萬2044人、特殊生1047人，共錄取3萬2313人，錄取率97.64%，另特招考試分發入學錄取人數為103人，本學年度免試入學分發超額比序仍採總積分108方案，於選填之前五志願即獲錄取者計有95.9%，未獲錄取者675人，佔總報名人數2.04%。

教育局說明，免試入學分發結果招生缺額共計1萬2467人，有缺額高中職於8月辦理免試入學續招作業，未錄取、未報到或報到後放棄錄取資格者，均得報名參加，經教育局核准後可辦理續招學校名單，將於8月1日前公告於免試入學續招資訊網。

免試入學 教育局 北市

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