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屏東縣高中職免試入學錄取人數2832名 錄取率達99.8％

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣今年高中職免試入學錄取人數2832名，錄取率達99.8％。圖為今年國中教育會考考生。記者張已亷／攝影
屏東縣今年高中職免試入學錄取人數2832名，錄取率達99.8％。圖為今年國中教育會考考生。記者張已亷／攝影

屏東今年高級中等學校免試入學分發結果於今公告，本次實際招生名額一般生計4906名、原住民外加名額134名，及身障生外加名額133名，報名人數計2838名，錄取人數計2832名，未獲錄取人數計6名，皆為選填單一學校科別，且志願數過少，錄取率99.8%，前3志願內錄取率為98.45%。

屏東縣內共有17所高中職，並設有學生留縣升學獎學金，最高共可領取6萬元，以及學生留縣升學縣立高中獎學金，最高共可領取18萬元，鼓勵學子在地就學。

教育處表示，申請分發結果複查請於明天下午2點前依簡章規定提出，學生務於7月14日上午11點前，持相關證件向錄取學校報到，已報到但要放棄錄取資格的學生，請於7月17日下午2點前，向錄取學校提出，並完成放棄程序後才能參加續招，逾期放棄不予受理。

教育處指出，學生均能透過試辦學習區完全免試入學、離島生免試入學、直升入學及技優甄審入學等多元管道適性升學，本次未獲錄取學生可於112年8月1日起至教育部主管高級中等學校辦理免試入學續招資訊網查詢續招學校名額，並至續招學校報名免試入學續招。

免試入學 升學 屏東縣

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