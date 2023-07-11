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獨／低收單親梁芸真上台中女中 想當外科醫生照顧族人

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市和平國中梁芸真錄取台中女中，是該校近20年來首位，師生歡慶。梁芸真未來要當外科醫生，「我覺得很帥，以後想回部落服務族人」。圖／梁芸真提供
台中市和平國中梁芸真錄取台中女中，是該校近20年來首位，師生歡慶。梁芸真未來要當外科醫生，「我覺得很帥，以後想回部落服務族人」。圖／梁芸真提供

112年國中免試入學今放榜，台中市和平國中傳出好消息，梁芸真錄取台中女中，是該校近20年來首位，師生歡慶。梁芸真無畏低收入戶困境，單親母親一手拉把3姊妹長大，她考取女中要奮發讀書，受韓劇影響，未來要當外科醫生，「我覺得很帥，以後想回部落服務族人」。

台中市和平區和平國中梁芸真錄取台中女中，出身單親家庭、低收入戶的梁芸真，不畏艱困環境，感念母親在部落從事照服員，辛苦扶養她與姊姊、妹妹讀書，梁在學3年期間學習認真，深受教師肯定，更榮獲市長獎。

梁芸真謙虛地說，原以為考不上，母親鼓勵她多禱告，今天一看到放榜名單還興奮尖叫，電話那頭的母親更是喜極而泣。梁說，自己個性冷靜、不怕血與針頭，國小受韓劇「Doctors」影響，未來想當外科醫師，返回部落服務族人，「我覺得很帥」。

國中3年期間，梁沒有額外費用補習，運用下課、放學等零碎時間讀書，至於最傷腦的數學、理化科，靠自己大量做題目練習；梁芸真感謝數學老師蕭智維，老師實際點出她的弱點，讓她思考後多練習，幫助很大。

梁芸真也說，要好好利用暑假期間，再溫習一次國中課業，希望入學女中能跟上同儕的進度，享受高中生活。

和平國中校長何國旭表示，4年前學校轉型為原住民實驗教育學校，課程以泰雅族文化為本，師生多為泰雅族群，孩子不僅喜歡上學，學習成績也越來越進步。梁芸真也是和平國中近20年來，首位錄取台中女中的學生。

何國旭指出，本屆18位畢業生，有八成錄取公立學校，另名中低收入戶的黃庭雅，這次錄取興大附中，同樣在校求學相當認真，畢業抱回市長獎，獲師生肯定。

台中市和平國中梁芸真錄取台中女中，是該校近20年來首位，師生歡慶。梁芸真未來要當外科醫生，「我覺得很帥，以後想回部落服務族人」。圖／梁芸真提供
台中市和平國中梁芸真錄取台中女中，是該校近20年來首位，師生歡慶。梁芸真未來要當外科醫生，「我覺得很帥，以後想回部落服務族人」。圖／梁芸真提供

低收入戶 泰雅族

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