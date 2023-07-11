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今年高中免試入學今放榜 竹縣錄取率99.5%創新高

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣政府教育局長楊郡慈（左四）、副局長蔡淑貞（右四）日前視察考場。圖／新竹縣府提供
新竹縣政府教育局長楊郡慈（左四）、副局長蔡淑貞（右四）日前視察考場。圖／新竹縣府提供

112學年竹苗區高中免試入學分發結果今天公布，新竹縣共4075名學生報名，其中4055人獲分發，整體錄取率99.5%，創新竹縣新高紀錄。新竹縣長楊文科讚許國中適性輔導學生生涯進路有成，表達高度肯定，並感謝各校師長辛勤輔導，讓學生能適性選擇心目中的第一志願學校就讀。 

縣府教育局指出，新竹縣學生報名本次免試入學分發共有4075人，共4055人獲分發，整體錄取率創下新高，達到99.5%。

竹苗區日前約有3100名學生，已透過完全免試入學、優先免試入學、直升、技優甄審、園區生獨招、特色招生（藝才班、科學班、專業群科）、實用技能班等多種入學管道，確定就讀高中。

教育局指出，今年竹苗區報名免試入學整體人數為1萬1041人，經統計有1萬952人獲分發（99.2%），報名學生平均選填11個志願，其中以「第一志願」分發者有4558人（41.6%），前五志願序分發者有10783人（97.66%），共89人落榜未分發。

其中新竹縣報名的4075名學生中，有4003人於前五志願序分發（98.2%），優於竹苗區平均，足見本縣各國中致力學生生涯發展輔導有成，能引導學生充分了解自我興趣、能力與所選志願校科相符程度，適性選擇理想志願就讀。

 由於本年度竹苗區學子整體學力表現較去年更上層樓，因此今年前三志願最低錄取標準，較去年略為提升，本縣偏遠地區國中仍有9校21名學生錄取前三志願。有此成績除了學生本身努力不懈、學校戮力提升學力外，本區免試入學制度設計考量新竹、苗栗2縣近半數學校為偏遠地區國中，而加入「扶助弱勢」比序項目，完整照顧經濟弱勢、地域弱勢、身分弱勢的學生，提供偏鄉學子適性發展的機會。

教育局表示，今日上午11時開放網路查詢分發結果，考生若對分發結果有疑義，可於明天下午4點前，向免試入學承辦學校、新竹高工申請複查。並在7月14日上午9點至11點，向各錄取學校完成報到手續，逾期未報到視同放棄錄取資格。

免試入學 新竹 教育局

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