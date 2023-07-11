台南免試入學123人未獲錄取 多是選填志願太少

台南高中免試入學分發今天放榜，參加人數1萬237人，共1萬114人獲錄取，4人獲增額錄取，錄取率為98.8%。教育局表示，未獲錄取有123人，主要原因是選填志願少，另少部分是分數低於所選填學校的錄取標準。

台南市教育局表示，全市尚有2515名缺額，有缺額學校會再辦續招，沒錄取學生可再申請。獲錄取學生應在7月14日上午9時至11時依錄取學校所定方式完成報到，8月1日前將公告續招資訊。

教育局長鄭新輝說，這次免試入學各類特殊生計有原住民學生63人、身心障礙學生119人，均獲錄取；分發後同分增額錄取有4人，為光華高中餐飲管理科1人、曾文家商資料處理科1人、曾文農工食品加工科1人、機械科1人，錄取名單除公告於招生學校網頁外，免試入學承辦學校新豐高中也會以手機簡訊傳送錄取結果。

市長黃偉哲表示，為確保入學制度的公平，就任後即責成教育局以「優勢發展、適性選擇、科科等值、減輕壓力」的教育理念，提出免試入學的調整方案，調整後，每年同分增額錄取的人數都是個位數，顯有成效。

教育局指出，目前尚有2515名缺額，有缺額的學校將依據「高級中等學校辦理免試續招審查原則」辦理續招，相關資訊預計在8月1日前公告於「教育部免試入學續招資訊網」。台南區免試入學錄取公告：https://tn.entry.edu.tw 教育部免試入學續招資訊網：https://shs.k12ea.gov.tw/site/contiEFA