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就近、繁星成優勢 暨大附中吸引高分群招生亮眼

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
暨大附中免試入學招生亮眼，校長黃方伯（右3）與吳閔安（右2）、游家銓、黃子祈與等高分群學子合影。圖／暨大附中提供
暨大附中免試入學招生亮眼，校長黃方伯（右3）與吳閔安（右2）、游家銓、黃子祈與等高分群學子合影。圖／暨大附中提供

高中免試入學今放榜，國立暨大附中入學榜首吳閔安以5A2+高分錄取，不僅吸引中投區高分群學子，甚至有雲林、嘉義、屏東、上海台商子女學校等地畢業生選擇就讀；旭光高中也吸引彰化學子入學，足見社區高中辦學績效也獲得肯定。

暨大附中指出，今年免試入學新生共錄取268人，以南投縣畢業生為大宗，占總人數的84％，其中不乏5A或單科A++滿分高分群，來自南投縣21所國中、台中市20所國中，另有雲林、嘉義、屏東和上海台商子女學校等地學生選擇就讀，

其中，畢業於埔里國中的吳閔安是該校入學榜首，國中會考考出5A2+高分，國中就學期間從學長及多元資訊了解附中辦學績效亮麗，因此決定就讀；與吳閔安同校畢業的游家銓4A5+及1B++，總點數高達91點，同樣選擇就近入學讀附中。

此外，埔里國中蔡君宥、陳政宏、黃昕柔、黃子祈、黃竑雅、宏仁國中羅筑安、施怡安、大成國中鄭宜庭及嘉義縣私立協同高中附設國中部陳禹晴等達3A以上或在國、英、社、自等A++表現，大多數考量就近、大學繁星等錄取頂尖大學。

暨大附中校長黃方伯說，該校升學金榜、校外競賽、校內多元學習與活動近年持續刷新校史紀錄，師生在課程教學、升學輔導、產學合作、業界接軌等亮眼成績，成功吸引更多優秀新生入學，而從高分群選讀，也能看出其辦學績效也獲得肯定。

而旭光高中今年共錄取145位新生，有8人來自彰化，同樣吸引外地學子就讀；另，該校國中部學生升學也亮眼，李安秞、崔約翰、呂金田錄取台中一中，嚴子晴、史沅蓉錄取台中女中，陳柏助成績達一中標準，但選填錄取台中高工電機科。

嘉義 績效 升學

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