高中免試入學放榜 南一中28.8分、南女中27分

國中會考今天分發放榜，台南一中、台南女中最低錄取門檻是多少，家長關心，台南市補習教育事業協上月預估，南一中是28.8分、女中27.6分，經查，有學生28.8分經比序上南一中，但28.6分就未上，另有學生27分上南女中，較去年26.8分略高。

今天上午11時高中免試入學放榜後，學生都忙著上午看自己錄取的學校，而國中也都忙著下載，統計學生錄取情形，南市明星國中建興國中有180餘人上南女中及南一中，復興國中則是210人，後甲162人、崇明100餘人、民德國中80人。

一如補教業預估，總分36分，考28.8分穩上南一中，若是28.6分就要比序，有人考28.6分上南一中，但也有人雖考28.6分在比序上以些微之差上第2志願。南女中最低錄取分數則是27分，也是比序後錄取。