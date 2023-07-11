快訊

指郭台銘「不是第一次這樣」 金溥聰：他應知道繼續下去會讓民進黨得利

李玟二姐現身殯儀館喊話在台設立紀念碑 文化部回應了

傳成交價上看188億…外媒稱緯創賣印度廠8月拍板 公司回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高中免試入學放榜 南一中28.8分、南女中27分

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
國中會考後高中免試入學今天放榜，國中畢業生可快樂過暑假。記者鄭惠仁／攝影
國中會考後高中免試入學今天放榜，國中畢業生可快樂過暑假。記者鄭惠仁／攝影

國中會考今天分發放榜，台南一中、台南女中最低錄取門檻是多少，家長關心，台南市補習教育事業協上月預估，南一中是28.8分、女中27.6分，經查，有學生28.8分經比序上南一中，但28.6分就未上，另有學生27分上南女中，較去年26.8分略高。

今天上午11時高中免試入學放榜後，學生都忙著上午看自己錄取的學校，而國中也都忙著下載，統計學生錄取情形，南市明星國中建興國中有180餘人上南女中及南一中，復興國中則是210人，後甲162人、崇明100餘人、民德國中80人。

一如補教業預估，總分36分，考28.8分穩上南一中，若是28.6分就要比序，有人考28.6分上南一中，但也有人雖考28.6分在比序上以些微之差上第2志願。南女中最低錄取分數則是27分，也是比序後錄取。

後甲國中今年達到南一中、南女中錄取標準人數較去年增加20餘人，校長陳瑞榮說，去年台南改為用積分分勝負，為了鼓勵學生上理想學校，策略上也有改變，針對校排150名到200名，以及模擬考分數不穩定的學生祭出獎勵加重措施，包括給獎學金及吃美食，並設金鷹、金牌、銀牌獎，連3次達到第一志願錄取標準，發給金鷹，若第4、5次複習考仍達標，則發給獎金。而會考前兩周，鼓勵學生周末、周日到校讀書，家長並提供點心，也協助學生衝出好成績。

台南市後甲國中鼓勵學生拚理想學校，設有獎盃，複習考連3次達標發給金鷹獎。記者鄭惠仁／攝影
台南市後甲國中鼓勵學生拚理想學校，設有獎盃，複習考連3次達標發給金鷹獎。記者鄭惠仁／攝影

112會考 南一中 會考 免試入學

延伸閱讀

高雄區免試入學放榜 雄中5A30點雄女5A26點

基北區免試入學落榜較去年增433人 志願填選減少是主因

高中免試入學放榜！桃連區187人未獲錄取 原因曝光

會考生注意！高中免試入學上午11時放榜 查詢網址在這裡

相關新聞

彰化爆「房思琪」翻版至少10人受害 補教界急回應

彰化縣某國中被解聘數學名師開設家教班，今天爆出「房思琪」翻版事件，至少10名女學生受害。彰化縣補習教育暨品保協會緊急聲明...

國際生物奧林匹亞競賽傳捷報 我國代表隊獲3金1銀第三名

我國參加第34屆國際生物奧林匹亞競賽，稍早自阿拉伯聯合大公國傳回捷報，在80個國家、320名參賽學生中，我國共獲得3金1...

高雄幼兒園爆不當管教 家長控訴童遭師巴頭丟包拍打

高雄市三民區一所加入準公共化的私立幼兒園傳出不當管教，家長上網控訴女兒和同學被幼兒園老師巴頭、丟書包、拿類似藤條物拍打，...

校園霸凌修法啟動 專家籲導入外部機制瓦解共犯結構

近三年校園霸凌通報案件「年年破千」，成案比率卻逐年下降。國家政策研究基金會表示，通報案件逐年攀升，成案率低就怕背後有隱情...

會考生注意！高中免試入學上午11時放榜 查詢網址在這裡

112學年高級中等學校免試入學今放榜，今年會考考生約有19萬多名，各就學區將於今日上午11時公告分發結果，考生可上各就學...

明道等四退場私大確定重組董事會 原董事解職、公益董事進駐

教育部今天下午召開第15次私校退場審議會，先前遭教育部勒令於112學年停招，並確定於明年7月31日停辦的大同技術學院、明...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦