高雄區免試入學放榜 雄中5A30點雄女5A26點

高雄區112學年度高中免試入學今天放榜，今年高雄區招生名額2萬1270人，缺額5346人，多在進修學校與私立高中職。雄中錄取門檻5A30點，雄女5A26點，同分比序。

去年高雄區高中職免試入學，雄中最低錄取標準5A、30點，雄女最低錄取標準為4A1B、29點。今年雄仍維持5A30點，雄女則重回5A關卡，為5A26點。因高分群中男生占多數，高師大附中錄取未設男女比例，今年高師大附中登記分發錄取門檻為5A27點。同分都要比序。

高雄區同分比序的順序，依次為免試入學總積分、多元發展項目總積分、志願序積分、國中教育會考總積分、國中教育會考成績總標示，然後是國中教育會考成績各科標示，從國文>數學>英文>社會>自然>寫作測驗科目級分。

高雄市教育局表示，高雄區112學年度高中免試入學分發結果，公布在高雄區高級中等學校免試入學委員會網站、各招生學校網頁及校門口。今年免試入學計有1萬6044人報名，含大陸考場考生6名，錄取1萬5924人，整體錄取率為99.25%。今年高雄區招生名額2萬1270人，缺額5346人，多在進修學校與私立高中職。