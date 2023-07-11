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基北區免試入學落榜較去年增433人 志願填選減少是主因

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
112學年高級中等學校免試入學今放榜。本報資料照片
112學年高級中等學校免試入學今放榜。本報資料照片

112學年高級中等學校免試入學今放榜，其中基北區有3萬3085人報名，共錄取3萬2313人，錄取率97.67%，未錄取人數達772人，相較去年339人增加。新北高中校長柯雅菱分析，今年未率取人數較高，應與志願選填數量比往年少有關。

柯雅菱指出，學生可透過免試入學進入高中職，1人可填30個名額，過去雖然學生志願數不會填滿，但多少都會填到20幾個志願，今年學生志願選填數量降到10幾個左右，加上成績可能沒過志願學校門檻，因而沒錄取人數增加。

至於台北市擬113學年度高中職班班少1人，是否影響未錄取人數增加，柯雅菱認為影響不大，畢竟志願還是有很多可以填，填不上建北的學生，依照志願及分數還是能錄取其他學校。

112會考 免試入學

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