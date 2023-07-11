立人國中籃球隊長林均愷不補習 靠自律讀書考上中一中

112學年高級中等學校免試入學今放榜，中投區錄取率達99.48%。台中立人國中學生林均愷是學校籃球隊長，常代表學校參賽，對課業相當自律，從未補習過，會考成績得5A9＋，考上台中一中。立人國中划船隊選手鄭宇碩，也拿到5A7+佳績，考上台中一中。

林均愷不只是球場上的常勝軍，也經常參與國際教育交流，更喜歡閱讀。林均愷每天練球到晚上9點，但他上課專心，返家後善用時間複習並完成作業，更經常代表學校參賽，比賽往往需一周，但回校他相當自律，會利用零碎時間將課業補回來，儘管沒有補習，會考成績取得5A9＋，考上台中一中。

林均愷說，加入球隊對他幫助很大，打籃球有助於他放鬆心情，並訓練他的臨場反應。他的文科比較弱，因此會考前加強社會與國文，加強自己弱點科目。

鄭宇碩則說，「參加划船隊讓我養成了運動的習慣，也讓我培養好的體力，使我即使再累的時候也能堅持下去。」此外，他也參加多次國際交流活動，學得的英語實際應用，開拓了國際視野。

另外，立人國中學生謝志偉模擬考從來沒有考過5A，為減低家裡負擔，在導師循循善誘及朋友鼓勵下，即使完全沒有補習，最後1個月下定決心，衝出5A7+的好成績，考上台中一中。

立人國中學生邱姸睿模擬考同樣沒考過5A，最後衝刺，也以5A3+的成績，考上文華高中。邱姸睿說，除了書本之外，課外活動也是提升自己和課業能力的一種方式。