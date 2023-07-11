國際生物奧林匹亞競賽傳捷報 我國代表隊獲3金1銀第三名

我國參加第34屆國際生物奧林匹亞競賽，稍早自阿拉伯聯合大公國傳回捷報，在80個國家、320名參賽學生中，我國共獲得3金1銀佳績，國際排名為第3名。代表隊3位金牌獲獎者分別為建國中學學生王柏翔、台南一中學生林軒名、台中一中學生郭宸彰；1位銀牌獲獎者為建中學生李彥緯，表現優異。

教育部國教署表示，我國代表隊由國內大學20多名教授組成輔導團隊負責培訓，歷經初賽、複賽、選拔營、決選營4階段，從全國166所學校共3504名學生中選出4名學生代表參賽。

代表團由中山大學教授江友中擔任領隊、中興大學退休副教授蕭淑娟擔任副領隊，並由台灣師範大學退休教授王穎、嘉義大學教授楊奕玲、台灣海洋大學教授林翰佳、中山大學副教授顏聖紘、台灣大學副教授董桂書，以及建中教師周麗芬隨隊協助競賽試題審閱、翻譯及成績仲裁等工作。7月2日飛往阿拉伯聯合大公國參賽，大會於當地時間7月10日下午4時舉行閉幕典禮並頒獎。

國教署表示，為獎勵學生優異表現，教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得本項競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學各本學系或推薦入大學各學系。另於競賽獲金牌、銀牌及銅牌獎者，分別可獲得教育部頒發新台幣20萬元、10萬元及5萬元獎學金。

國教署表示，選拔及培訓學生過程艱辛，感謝輔導團隊協助。本競賽明年由哈薩克主辦，將持續選、培訓優秀學生參與競賽，以促進台灣與國際交流，拓展學生國際視野，並爭取榮譽。