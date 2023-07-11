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嘉義區高中免試入學錄取率98.3% 僅28人志願填不夠落榜

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義區高中免試入學錄取率98.3%，僅28人志願填不夠落榜。圖／東石高中提供
嘉義區高中免試入學錄取率98.3%，僅28人志願填不夠落榜。圖／東石高中提供

112學年高中免試入學今天放榜，嘉義區免試入學招生名額5897人，實際報名4332人，共有4257人錄取，免試分發錄取率98.3%，一般生有10人同分增額錄取，約9成學生都錄取前3志願學校，若要放棄錄取資格須在7月17日下午2點前到校辦理。

嘉義區今年免試入學招生名額共5897人，招生學校含進修部共有32所、130個科組，實際報名人數計4332人，分發結果有4257人錄取，錄取率達98.3%；其中原住民學生有37人報名，37人錄取，身心障礙學生有82人報名，82人錄取，錄取率均達100%。

一般生中有10人因同分增額錄取，錄取學校包含嘉義女中、華南高商、嘉義高商及嘉義家職等4所學校。特色招生考試分發入學計有1所學校辦理，招生名額28人，實際報名人數26人，分發錄取結果共24人錄取，錄取率92.3%。

免試入學主辦學校東石高中校長蔡吉郎說，9成以上學生錄取前3志願校系，大多數學生均可適性就學，但有28人因志願選填數不足而未獲錄取，若對分發結果有疑義，可在7月12日下午4點前向主辦學校東石高中申請複查。

學生需依錄取學校規定，7月14日早上11點前至錄取學校報到，報到後如欲放棄錄取資格，應填具「放棄錄取資格聲明書」，7月17日下午2點前至錄取學校申請放棄錄取資格，始得報名參加其他學校續招，逾期放棄不予受理。

蔡吉郎也說，學生若有意參加續招，應留意各招生學校網頁公告訊息，或至「教育部主管高級中等學校辦理免試入學續招資訊網」查詢相關續息，維護自身入學權益。

嘉義區高中免試入學錄取率98.3%，僅28人志願填不夠落榜。圖／東石高中提供
嘉義區高中免試入學錄取率98.3%，僅28人志願填不夠落榜。圖／東石高中提供

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