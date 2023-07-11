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失蹤2世紀才被屋主發現 林布蘭最小肖像畫拍出4.5億

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
荷蘭繪畫大師林布蘭尺幅最小的肖像畫，上周在倫敦佳士得拍出 1120 萬英鎊（約台幣4.5億）。圖片取自佳士得網站
荷蘭繪畫大師林布蘭尺幅最小的肖像畫，上周在倫敦佳士得拍出 1120 萬英鎊（約台幣4.5億）。圖片取自佳士得網站

荷蘭最具代表性的畫家林布蘭，兩幅肖像畫上周在倫敦佳士得拍出 1120 萬英鎊（約台幣4.5億）。這兩幅8英吋高的肖像畫畫的是一對夫婦、林布蘭姻親，過去從未在林布蘭的研究文獻中出現。如今被視為林布蘭尺幅最小的肖像畫作品，也是目前僅存林布蘭為親戚繪製的肖像畫。

兩幅肖像畫附林布蘭簽名、註明日期為 1635 年。畫中夫婦為Jan Willemsz van der Pluym和Jaapgen Carels，和林布蘭同樣出身荷蘭萊頓。他們的兒子 Dominicus van der Pluym娶了林布蘭的表妹 Cornelia van Suytbroec，生的孩子Karel van der Pluym成為林布蘭的徒弟。

直到 1760 年，這兩幅肖像畫一直保留在這對夫婦的家族中。之後在歐洲輾轉流傳，1824 年 6 月還曾在佳士得拍賣行出售，此後不知所蹤。一直到幾年前，房屋業主進行對房產內物品進行鑑價時，才赫然發現這兩幅小畫竟出自肖像畫大師林布蘭之手。這對肖像畫立刻送到阿姆斯特丹的國家博物館進行研究，多數研究者認同是林布蘭的真跡。

林布蘭是歷史上最偉大的肖像畫家之一。但他的肖像畫多為自畫像和受委託創作的貴族肖像畫。研究者認為，此次拍出的林布蘭肖像畫，是現存唯一一對林布蘭為家族成員繪製的肖像畫，畫風親密而自由，為林布蘭的肖像畫研究提供新的視角。

荷蘭 佳士得 親戚

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