台大校長募得2億 陳文章：願以月薪150萬聘諾獎大師

國家實驗研究院今年成立屆滿20週年，今以國研創新向前行為主題，舉辦「國家實驗研究院20週年院慶暨展望20高峰會」。國立台灣大學校長陳文章受邀以「台大學研展望與科研人才庫」發表主題演講，陳文章指出，近期募得2億元，願以100至150月薪聘請諾貝爾奬等國際級學者來台，跟國內各領域研究團隊對接、耕耘重點領域。

國研院隸屬國科會協助台灣推動科技產業，並擔任中介角色銜接上下游科技發展。國研院助上游學術界做出前瞻研究成果，並將成果銜接中游科技研發與新創產業，並繼續向下游發展，結合經濟部協助，轉化為科技產業，落實民生福祉。

陳文章針對全球科技發展技術，以及我國願景目標進行說明，並以「數位、AI、永續」為三大重點領域，介紹過去數年間國研院重要科技成果，包括以AI大數據分析癌症感染、大屯火山觀測，以及科技醫療進展等研究成果。

陳文章表示，期望台灣建構研究環境，針對重點技術領域留才、攬才。台灣學界推展國際合作多是研究人員個別與國際連接，但台大希望更近一步，從點對點提升至「群體對群體」，推展至院級中心和國外合作；且國內亦有頂大學術聯盟，持續和美國伊利諾州立大學等聯盟持續合作。

陳文章談到，台灣的高等教育素來資金不足，「我們的錢確實很少。」但仍希望國際上具潛力的年輕學者、諾貝爾獎大師有機會訪台合作，因此，近日募得兩億元，願意給予100至150萬月薪，「即便來一個月也好，希望在台大看到重量級學者。」

陳文章也指出，此舉不單只為了台大，也希望學者抵台後能到台灣各校演講，引薦其研究團隊跟我方研究團隊合作、支援，一同耕耘重點領域。

此外，陳文章也提出設立亞洲高等研究院的願景，盼藉由設立中心，於精準醫療、智慧農業、量子科技、半導體等領域和國際對接，鼓勵設立區域性或議題性的hub（中心）。

行政院院長陳建仁今也蒞臨，他表示，國研院下設有七大研究中心，過去20年來表現亮眼。未來國研院應繼續扮演學研與產業界橋梁，幫助科技產業生態鏈順利運作。同時，國研院也應善用科技力量，與世界各國重要科研機構建立夥伴關係，帶動台灣做科技外交。