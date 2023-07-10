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學貸補助有排富 立委：門檻4萬元與青年困境有落差

聯合報／ 記者趙宥寧、李念庭、彭嘉輝／台北即時報導
教育部推動「疫後就學貸款補助方案」，估有54.6萬名就學貸款人符合補助資格，占學貸族群近75%。本報資料照片
教育部推動「疫後就學貸款補助方案」，估有54.6萬名就學貸款人符合補助資格，占學貸族群近75%。本報資料照片

教育部推動疫後就學貸款補助，其中一項請領資格，是畢業還款人111年月收入平均未達4萬元。但不到一個月，就學貸款緩繳門檻便從每月收入未達4萬放寬至未達5萬元，遭青年批評政策沒有標準。立委王婉諭認為，4萬元門檻與青年困境有落差，教育部應一併檢討；台灣青年民主協會理事長張育萌也建議，應該建立制度性的調整方案；教育部對此則沒有回應。

根據教育部統計，疫後就學貸款補助估有54.6萬名就學貸款人符合補助資格，占學貸族群近75%。政策公布之初，便有立委認為，不少年輕人薪資恰好處在「及格邊緣」，學貸補助不應設排富條款，更應從長計議補助措施。教育部長潘文忠當時表示，確實有不同想法的討論，考量補助是以經濟弱勢為主，且與現行學貸制度具一致性，因此仍以學貸緩繳資格，也就是每月所得未達新台幣4萬元作為認定標準。

但學貸補助政策公布不到一個月，行政院日前放寬就學貸款申請與還款相關措施，將緩繳本息門檻從每月收入未達4萬放寬至未達5萬元，預計自明年2月起實施。消息一出，也有青年批評，政策根本沒有標準，官員想改就改，呼籲應該要回溯。

張育萌指出，多數畢業青年月薪皆在4萬元上下，對於被排富門檻拒於門外的還款青年而言，會造成很大的影響與壓力。他認為，應比照大學學雜費審議程序，至少讓學生或學校能預知每年的調幅與時程，否則缺乏可預知性，政策也會存在不穩定性，若能建立完整制度性規範，並逐年檢討，學生族群也可以穩定了解未來走向，調整自身財務規畫。

王婉諭也表示，教育部調整學貸緩繳門檻，確實有助減輕青年負擔。但她認為，政策方針應有一致性，且計算基準需貼合現況，對於教育部疫後學貸補助仍以月收入四萬元作為門檻，「與青年困境有落差」，應一併審視檢討。

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