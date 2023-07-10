童軍總會理事長鄭文燦授旗世界大露營童軍代表團

第25屆世界童軍大露營8月1日到8月12日在韓國舉行，中華民國童軍總會今天舉行授旗儀式，總會理事長鄭文燦授旗給即將前往韓國的代表團成員。

鄭文燦期勉童軍伙伴能夠結交各國童軍友人，促進國際交流；大露營在炎炎夏季舉行，要隨時注意照顧身體狀況，也為明年暑假即將在台南舉辦的我國第12次全國大露營，預作準備，儲積能量。

這次韓國世界大露營，預計有來自世界各國5萬名童軍及服務員參加，中華民國代表團有1600人參加盛會，是這次150多國之中的第六大代表團，也是我國童軍運動史上，參加世界童軍大露營人數最多的一次，對我國童軍運動有著重大意義。

每四年舉辦一次的世界童軍大露營，是歷經百年的童軍活動，最重要的國際盛會之一，除了促進交流與和平外，對開拓青少年國際觀有重大深遠影響。

今年第25屆世界童軍大露營在韓國的全羅北道新萬金營地舉辦，主題「Draw Your Dream」，要讓青少年描繪個人夢想，打開國際觀、培育對地球永續發展及共同展望，做為這次世界大露營活動的基礎理念，與我國108課綱「自發、互動、共好」三大重要精神不謀而合。