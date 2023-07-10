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童軍總會理事長鄭文燦授旗世界大露營童軍代表團

聯合報／ 記者高凌雲
中華民國童軍總會理事長鄭文燦今天授旗給參加韓國世界大露營的中華民國童軍代表團。圖片來源/中華民國童軍總會
中華民國童軍總會理事長鄭文燦今天授旗給參加韓國世界大露營的中華民國童軍代表團。圖片來源/中華民國童軍總會

第25屆世界童軍大露營8月1日到8月12日在韓國舉行，中華民國童軍總會今天舉行授旗儀式，總會理事長鄭文燦授旗給即將前往韓國的代表團成員。

鄭文燦期勉童軍伙伴能夠結交各國童軍友人，促進國際交流；大露營在炎炎夏季舉行，要隨時注意照顧身體狀況，也為明年暑假即將在台南舉辦的我國第12次全國大露營，預作準備，儲積能量。

這次韓國世界大露營，預計有來自世界各國5萬名童軍及服務員參加，中華民國代表團有1600人參加盛會，是這次150多國之中的第六大代表團，也是我國童軍運動史上，參加世界童軍大露營人數最多的一次，對我國童軍運動有著重大意義。

每四年舉辦一次的世界童軍大露營，是歷經百年的童軍活動，最重要的國際盛會之一，除了促進交流與和平外，對開拓青少年國際觀有重大深遠影響。

今年第25屆世界童軍大露營在韓國的全羅北道新萬金營地舉辦，主題「Draw Your Dream」，要讓青少年描繪個人夢想，打開國際觀、培育對地球永續發展及共同展望，做為這次世界大露營活動的基礎理念，與我國108課綱「自發、互動、共好」三大重要精神不謀而合。

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