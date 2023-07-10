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曾因妥瑞症遭霸凌想當老師 曾琮諭完成雙碩士拚雙博士
曾琮諭因患有妥瑞症患者從小遭受霸凌，在父母陪伴支持下完成中山大學社會學研究所以及美國喬治華盛頓大學公共衛生碩士學位，如今又以第一名成績考上中正大學教育所博士班，未來將以取得中正大學與美國UCLA教育學相關系所雙博士學位的方向邁進，並以老師為志業，期許自己做別人的燈塔，幫助更多的人。
曾琮諭今天至中國醫藥大學新竹附設醫院，出席精神健康基金會新竹學苑優築生命講座，分享「永不妥協－妥瑞症教會我的人生大小事」。他分享，妥瑞症讓他學會三件事，第一，既然改變不了妥瑞症，就和他和平共處；第二，做利己利他的志業，期許做一座燈塔，照亮別人；第三，感謝他的父母親，從小一直陪伴他，給他勇氣。
曾琮諭說，他希望可以透過教育來改變不了解所產生的誤會與霸凌議題，更希望能拋磚引玉，藉由演講鼓舞更多人。這場講座也吸引家有妥瑞症小孩的父母親到場聆聽，陪伴孩子度過疾病帶來的衝擊。
中醫大新竹附醫身心科主任王明鈺表示，妥瑞症是一種神經發展性疾病，常發生於5至15歲兒童，妥瑞症可能和遺傳及環境因素相互影響有關。王明鈺認為，曾琮諭很幸運，在一個充滿愛的家庭中長大，因此建議父母陪伴支持，成為孩子成長最重要的動力。
王明鈺也提到，曾琮諭因為幸運遇到一位好老師協助他成長，現在曾琮諭也成為幫助別人成長的貴人。由此可知，即便罹患妥瑞症，智力、學習力並不會受到影響，好好念書，貢獻所長，一樣可以成為別人生命中的天使和貴人。
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