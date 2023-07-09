獨／豐原高中師對生霸凌悲劇後 教部四大修法重點補破網

教育部三年前讓師對生霸凌準用「校園霸凌防制準則」，仍發生令人遺憾的豐原高中疑似師對生霸凌悲劇。事發近五個月，據本報追蹤，教育部將著手「補破網」，為避免再有類似霸凌案被校方以不當管教「輕輕放下」，也避免錯在學校分案「起跑點」，近日將著手修正兩部法令，擬將師對生、生對生霸凌調查制度分軌，若經校事會議調查霸凌成案，將直接送教評會，最重恐終身不得聘任，加速汰除不適任教師，法規最快今年8月對外預告。

師對生霸凌準用校園霸凌防制準則，卻在校事會議分案時，經常被判為不當管教而縱放。豐原高中案逼得教育部得直視制度困境，為彌補這破了三年的網，事關國教署、學務司，以及親師生重大權益，教育部今年四月起邀集相關召開至少五場研商會議，共列出四大檢討重點。

據了解，四大研商重點包含過往師對生、生對生霸凌案易遭以一次性不當管教、衝突事件簽結，卻衍生霸凌黑數，將檢討霸凌「持續性」定義；另為避免概念混淆，擬將師對生與生對生處理機制分軌，前者循不適任教師管道加速調查，後者強化輔導機制；未來霸凌防制小組擬下設審查小組、調查小組，並導入外聘委員制度；另著重預防及輔導，在調查過程即讓輔導機制介入。

一名與會人員透露，師對生霸凌應循不適任教師管道，最重應予解職；生對生霸凌，則應從改善班級經營來進行修復式正義，過去卻將二類概念擺在同一套制度，導致很多案例被當成不當管教、體罰等「一次性」的衝突事件，但只要源頭判斷錯了，懲處工具就會受限，若僅是不當管教，教師最重頂多被記過或申誡，但若同時啟動霸凌、不當管教調查，調查機制疊床架屋，讓學校疲於奔命。

與會教師團體、學生團體、兒權團體多認同將「師對生」與「生對生」分軌，為此也將連帶修正「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」，未來師對生霸凌案直接由校事會議依規定組成調查小組，讓「霸凌」與「不當管教」一起調查，調查小組成員擬由教育部建立「專業人才庫」中延聘，讓調查回歸專業。

根據教育部法案研商資料，目前教師解聘辦法草案初步擬定，教育部應建立校事會議調查人才庫，人才庫應包括經教育部培訓合格之法律、教育、心理、輔導、社會工作領域學者專家，以及其他合格調查專業人員。另也要求教育部應定期更新人才庫資訊，並定期辦理專業培訓，若有不適任情形，應自人才庫移除。至於校園霸凌防制準則，則允許地方教育主管機關建立生對生霸凌事件調查人才庫。

全教總法務中心執行長林金財表示，支持積極處理不適任教師，不過現行校園霸凌調查小組並未要求外聘成員，甚至僅用Q&A來提供學校解方，這次修法將建立人才庫進行專業調查。另外，過往調查小組若聘外部委員，支出是由學校支應，對偏鄉或小校來說是一筆負擔。

台灣青年民主協會理事長張育萌提醒，校園霸凌調查小組朝向外聘專業委員，雙北人才資料庫應不難找人，但對於偏遠學校、非山非市、離島學校可能無法找到委員，主管機關責無旁貸，資源必須要花下去，「就看教育部會有多努力」。

另截至去年為止，全國共649件師對生霸凌通報案，僅有35件成案，成案率僅5.39%。專家究其原因，發現不少案件經校事會議分案後，被認定為不當管教，而未啟動霸凌程序。豐原高中一案即是如此，事發一個月後以不當管教成案，直到代理校長接手後，才啟動霸凌調查。

張育萌提到，霸凌定義要求行為有「持續性」，但在教學現場，不僅是師對生霸凌，就連生對生霸凌案都常被當作「一次性」的暴力衝突事件。例如北部某高中曾有學生輪流對同學施暴，每次都欺負不同人，根本是一對多的長期霸凌，卻被認定不符持續要件；另若出現網路公審文，也經常被當作一次性言詞、打鬧，但若有不同學生連日轉載，每次轉發都可能被視為一次性，對受害者卻是持續性的傷害。

人本教育基金會執行長馮喬蘭也曾看過一份師對生霸凌調查報告，儘管教師有罵打小孩，例如一次性的彈額頭、罵他、罰他用屁股寫字，明顯已對孩子造成敵意環境，但每一種行為沒有「持續」，最終不認定是霸凌。她認為，最重要是把師對生霸凌與生對生霸凌調查分軌，二種處分目的不一。

據了解，未來師對生霸凌、不當管教，將直接在校事會議調查；為解決生對生霸凌成案困境，一名與會人員透露，研商會議原打算在納入「準霸凌」條款，但怕學校混淆而作罷，為求謹慎，若情節輕微或事實單純者，會先由校園霸凌防制小組下設三人審查小組派員調解及調查，避免持續性的欺凌被輕放。

針對相關修法，全國家長團體聯盟理事長蕭東原樂觀其成，但他提醒，過去在審理教學不力案件時，曾發生專審會建議記小過，校事會議卻決議記申誡，到了考核會又說不處罰，建議應採納調查小組意見。

國教行動聯盟理事長王瀚陽也說，家長最怕案件被校方「河蟹」，調查制度應專業化，避免學校有人為空間。

教育部表示，待完成校園霸凌防制準則修正草案後，將召開公聽會，最快八月預告法規。教師解聘辦法則委請政治大學研擬草案中，將持續蒐集各方建議，完善不適任教師處理機制。