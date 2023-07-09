屏縣小一連3年報到率逾9成、班級人數調降國小師無超額

少子化衝擊，高雄、屏東國小新生人數減少，高雄減少1018人，屏東縣今年新生5521人與去年相比減少90人，有分校僅1人報到。屏縣府教育處從111學年度起調降國中小班級人數為28人，減緩減班速度，112學年小一增2班，國小普通班無超額教師。國小校長說，校定課程在地化，增取家長認同，留住學生。

屏東縣國小新生雖逐年減少，但連3年國小報到率均達9成以上，教育處分析，全縣國小都有課後照顧讓雙薪家庭放心工作打拚，願意讓孩子留在家鄉就近入學。

屏東縣從111學年度起調降國中小學生班級人數為28人，教育處指出，112學年度國小163校，小一新生295班5521人，報到率95％。111學年度國小162校，小一新生293班5611人，112學年度小一新生增2班減少90人。

教育處表示，今年國中超額教師21人，其中超額留原校9人，另超額介聘他校服務12人。國小普通班沒有超額教師。111學年度起調降國中小班級人數後，有助於緩和減班。另外，預估116學年度國小新生人數從5千人降到4千人，教育處表示，屏東縣學校類型多元，分別為一般、不山不市、偏鄉，會因應各區域情況盤整提出因應。

屏東市復興國小屬中型學校，學校周邊有多所大型國小環伺，學校強化校定課程、跨領域美學，增加學生與家長認同感，校長李嘉齡說，去年新生3班，今年新生增1班共4班，除與調降班級人數有關，課程多元，讓學區內家長們認同。

李嘉齡說，屏東市大學區制，以往學區內約三分之一學生留住，今年學區內有一半學生報到，課程與在地連結，復興國小前身是台糖子弟學校，課程與糖業文化連結，將校園閒置空間美化，打造讀書角、水畫牆，學校周邊縣民公園、復興公園，在縣民公園辦親子路跑。

原鄉的長榮百合國小校長陳世聰說，小一新生今年滿招1班，除重視學科學習穩定，校定課程結合原住民族文化，讓學生學習展現自信，讓孩子們平等友善關懷；屏東市凌雲國小113學年度起併入屏科實中，112學年度新生仍有12人。

高雄市教育局統計，112學年度國小新生報到，經6月第二次普通班班級數核定，目前239校、普通班新生2萬745名，核予864班；較111學年度242校、2萬1763名新生、897班，減少3校、1018人、33班。