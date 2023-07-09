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奧林匹亞智能機器人聯盟賽登場 選手玩創意拚競技

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
「2023 WRO 國際奧林匹亞智能機器人聯盟賽中南區區賽」昨、今兩天在台中嶺東中學登場。圖／嶺東中學提供
「2023 WRO 國際奧林匹亞智能機器人聯盟賽中南區區賽」昨、今兩天在台中嶺東中學登場。圖／嶺東中學提供

「2023 WRO 國際奧林匹亞智能機器人聯盟賽中南區區賽」昨、今兩天在台中嶺東中學登場，在機器人比賽中，參賽選手玩創意、拚競技，有機器人運動、機器人任務、MARC聯盟賽等競賽項目，透過賽事，挑戰參賽師生創意、組裝技術與程式智慧。

WRO（World Robot Olympiad）由全世界90個以上會員組成，有機器人奧運之稱，台灣代表處為台灣玉山機器人協會，負責辦理WRO相關賽事；今年比賽主題結合疫情下航運的重要性，以「與世界接軌」為主題，讓全球選手完成任務的同時，更能了解科技對於國際物流與航運的重要性。

今年機器人任務主題，國小組「海洋資源保育」、國中組「水下基礎建設」、高中組則是「自由貿易港」，在過去疫情下更證明航運為全球貿易不可獲缺的關鍵，選手透過比賽了解世界發燒議題；MARC聯盟邀請賽，讓選手動手製作自己的金屬機器人，競賽過程中，運用手動遙控技巧考驗與聯盟隊友的戰略團隊合作，賽情緊張刺激。

由嶺東中學、嶺東科技大學、嶺東文教基金會、台灣玉山機器人協會主辦的「2023 WRO 國際奧林匹亞智能機器人聯盟賽中南區區賽」，使參賽選手透過比賽，將所學科學知識與技能能應用於日常生活當中，並融入在108課綱實務課程，讓12年國教課程更全面落實推展。

嶺東高中校長周錦貞說，現今科技推陳出新，機器人的運用也愈來愈廣泛，如何設計出能夠解決真實世界問題的機器人，是未來必需面對的課題，更是全球發展的目標與希望；本場區賽晉級選手將可參與全國賽選拔，爭取晉級11月巴拿馬世界賽門票。

「2023 WRO 國際奧林匹亞智能機器人聯盟賽中南區區賽」昨、今兩天在台中嶺東中學登場。圖／嶺東中學提供
「2023 WRO 國際奧林匹亞智能機器人聯盟賽中南區區賽」昨、今兩天在台中嶺東中學登場。圖／嶺東中學提供

疫情 奧林匹亞

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