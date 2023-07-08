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海大航海人員測驗表現全國最佳 學位資格一舉兩得

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
海大航海人員測驗表現全國最佳，學位資格一舉兩得。圖／國立台灣海洋大學提供
海大航海人員測驗表現全國最佳，學位資格一舉兩得。圖／國立台灣海洋大學提供

交通部航港局公布「112年第二次航海人員測驗」榜示結果，測驗平均合格率15.80%，相較本年度第一次測驗明顯下跌。國立台灣海洋大學在校生與畢業生一等船副合格率25.64%，較全國考生合格率16.59%高出將近一成。

海大今天指出，海大完整的海事人員課程規畫與產業實務訓練，為準航海人扎穩深厚基礎，應考生測驗表現高居全國海事學院校之冠。海大一等管輪考生合格率更高達33.33%，遠高出全國考生合格率19.40%。

以一等船副考試而言，航海學科目全國及格率僅16.27%，為各科最低。海洋大學海事發展與訓練中心郭俊良主任分析，航海學考科須熟悉天文航海等多領域，計算較為繁複，且題組占分比例高，考生不易通過。另外管輪考試中，電學與自動控制因概念較為抽象，考生掌握的挑戰性高。

海大特別由林銘智老師等熱心教師，開設為期3個月的考試加強班，為學子及時衝刺解惑，實施至今已將近7年，幫助更多學子一圓航海夢。

海大輪機工程研究所二年級何沛芸，獲得碩士學位也通過一等管輪測驗，是全國少數通過本次測驗的女性應考者之一。憑藉對熱流、熱傳相關領域的興趣，她海大輪機系畢業後，選擇持續就讀研究所，期待未來能往更多不同領域多元發展。

海洋大學是我國商船與輪機兩專業培訓制度相當完整的大學。近年對航運業懷抱憧憬的學子持續增長，海大商船學系、輪機工程學系繁星及申請入學報名人數較去年成長超過四成。

海大並與萬海、陽明、長榮、裕民及中鋼合作，提供超過100個補助名額，補助錄取生學雜費、生活津貼、部分住宿費等相關費用，最高將近9萬元。獲補助者同時取得實習與就業機會，考取航海人員證照即可開啟海勤生涯。

海大航海人員測驗表現全國最佳，學位資格一舉兩得。圖／國立台灣海洋大學提供
海大航海人員測驗表現全國最佳，學位資格一舉兩得。圖／國立台灣海洋大學提供
海大航海人員測驗表現全國最佳，學位資格一舉兩得。圖／國立台灣海洋大學提供
海大航海人員測驗表現全國最佳，學位資格一舉兩得。圖／國立台灣海洋大學提供
海大航海人員測驗表現全國最佳，學位資格一舉兩得。圖／國立台灣海洋大學提供
海大航海人員測驗表現全國最佳，學位資格一舉兩得。圖／國立台灣海洋大學提供

海大 海洋大學 航港局

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