陽明交大爭取竹女改隸附中 教育部：尊重、審慎審查

本報記者日前掌握陽明交通大學、清華大學近來分別與兩所歷史悠久的明星高中新竹女中、新竹高中洽談，盼爭取將兩校改隸為附屬中學，大學也承諾將針對課程、師資等給予協助。教育部表示，教育部尊重高中、大學提出的合併規畫，屆時會於審查時評估2校合併的實質益處。

新竹市兩所頂尖大學近期多意找明星高中改隸為附屬中學，其中陽明交大日前已向竹女提出改隸邀請，並經竹女於6月30日召開校務會議提案討論通過，同意辦理後續改隸程序。

陽明交大、竹女預計先成立工作小組並撰寫計畫書，預計明年7月提報教育部，按照程序最快仍需2年時間完成相關作業。

有鑒於近年來數間高中改隸國立大學附中，大學有望為高中爭取更多經費，並由大學提供師資、教學資源，於高中嘗試開辦更多實驗課程，提升高中競爭力。教育部表示，尊重高中職和大學的合併規畫，屆時將於審查時審慎評估2校合併後的實質益處。

教育部也說，已訂定「高級中等以下學校及其分校分部設立變更停辦辦法」及「國立高級中等學校改隸為國立大學附屬學校審查作業及處理要點」，高級中等學校得考量自身資源條件及發展重點，選擇合適的師資培育大學為合併對象，進行合併規畫。

教育部指出，兩校應擬訂合併計畫及合併契約，經雙方校務會議審議通過後，報學校主管機關提出合併申請。