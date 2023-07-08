終身學習嘉年華擴大辦理 陳建仁：打造學習型的台灣

教育部自民國89年起結合民間基金會推動全民終身教育，今年由金車文教基金會等數個基金會領頭，今天舉行「終身學習嘉年華－快樂學習、豐富生活」啟動儀式。行政院長陳建仁表示，政府近年陸續發布社會學習乃至終身學習白皮書，除了打造終身學習的城市，還要讓變成學習型的台灣。

陳建仁表示，學習是環境適應和生存的主要方法，且能激發潛能、實踐個人理想時也促進社會進步，對此，聯合國教科文組織近年都積極倡議終身學習。

陳建仁說，終身學習嘉年華分為科普、閱讀、藝術教育、多元文化、本土語言和永續六大圈，疫情時也持續辦理相關活動；天主常說，人的生命都在學習愛與被愛，政府於87年首度發布邁向社會學習白皮書，近年再發表終身學習白皮書，又國家想進步需具備研究、創新能力，盼將學習從個人推廣至家庭、組織，且打造終身學習城市外，還要變成學習型的台灣。

陳建仁說，台灣也持續跟國外學習，六大學習圈則能持續引領國人，讓國人喜歡、願意學習，精進生活。

教育部長潘文忠則指出，六大學習圈總計匯集100多個基金會，每年舉辦約九千場活動。終身學習嘉年華首次擴大活動為2天，希望兩天透過動手作活動協助民眾體驗，一起往終身學習方向努力。

另外，通勤月票TPASS通勤月票已經上路，但因設備尚未建置完畢，新竹縣市遭獨漏；且悠遊卡公司董事長林志盈日前也指出，各縣市尚未收到中央補助款，讓地方政府傷透腦筋。媒體今向陳建仁提問，但陳建仁未回應。