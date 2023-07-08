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中研院將受理第34屆院士提名 提名表新增「國籍」欄

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
自2023年的第34屆中研院院士起，中研院院士必須具備中華民國籍，包括雙重國籍，但不溯及既往。本報資料照片
自2023年的第34屆中研院院士起，中研院院士必須具備中華民國籍，包括雙重國籍，但不溯及既往。本報資料照片

中研院日前公告自7月17日起至10月17日受理第34屆院士候選人提名。由於中研院34屆起院士必須具備本國籍，因此這次提名作業，除要求附上代表性研究或創作、學經歷等，提名表也新增「國籍欄」，要求填寫國籍相關選項。

自2023年的第34屆中研院院士起，中研院院士必須具備中華民國籍，包括雙重國籍，但不溯及既往。中研院日前已公告17日起受理第34屆院士候選人提名，這次也修改了院士候選人提名表，在表格中新增「國籍」欄位，並檢附國籍法相關規定供參照。

國籍欄位的3個勾選選項，包括「具有中華民國國民身分證、護照或戶籍資料（無需檢附證明）」、「檢附其他證明被提名人屬中華民國籍之相關資料」以及「無法獲得被提名人屬中華民國籍之相關資料」。

中研院也在提名作業說明中指出，關於填寫的國籍欄位部分，若非屬中華民國國籍者，可參酌中研院名譽院士選舉辦法，院士選舉籌備委員會將進行初步審查，審查提名是否符合中研院組織法對院士資格的規定。

第34屆中研院院士選舉提名受理結束後，10月至11月間將由中研院院士選舉籌備委員初審被提名人資格，須經過明年2月的院士會議會前會、院士分組投票，4月評議會投票決定院士候選人，7月院士會議再由全體院士投票決定新一屆的院士當選人。

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