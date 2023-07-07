陽交大找新竹女中改隸附中 竹女校務會議通過啟動程序

國立陽明交通大學、清華大學近期找上新竹市的2間國立高中新竹女中、新竹高中洽談改隸為附屬中學，引發地方熱議。據了解，雙方合作以陽明交大與竹女合作進展最為具體，新竹女中已在校務會議提案討論通過同意辦理後續改隸程序，不過，校內人士表示「只是開始討論」，未來是否真有共識、合作仍是未知數。

依據本報記者掌握資料，陽明交大將邀請新竹女中成為附屬高中的規畫報告內容提及未來將有陽明交大教師團隊帶領高中開課，推動STEM、工程醫學、人文藝術人才培育等，也會並設立國際菁英學程，學生高中畢業後規劃至陽明交大海外姐妹校就讀。

國立新竹女中證實受到陽明交通大學邀請改隸為附屬高中，校方指出，已在6月30召開的111學年度第3次校務會議提案討論，最後通過同意辦理後續改隸程序。

校方說明，後續將依「國立高級中等學校改隸為國立大學附屬學校審查作業及處理要點」規定，二校成立任務編組，擬訂「合作備忘錄」及「可行性、必要性及其效益評估報告」報教育部審查。

陽明大學邀請新竹女中成立附屬中學一事，受到地方教育界、師生與校友熱烈討論，1名竹女資深老師表示，陽明交大副校長日前有參與竹女校務會議提出說帖，最後獲得校務會議通過，此象徵意義是正式啟動相關程序，校內同意可以往下討論、溝通。

該名老師表示，2校將組成工作小組，也會邀集老師、學生、家長與校友多方討論，就他了解，校內老師考量不一，有老師認為若能引進國立學校資源也不錯，但也有老師持保留態度，還是需要進一步了解陽明交大提出的願景，是否真能符合竹女的辦學方針，未來要如何邁向國際化，仍需要實質討論與細節溝通。

該名老師也提到，陽明交通大學找上竹女希望成為附屬中學，家長大多樂觀其成，也不少校友在意校名會怎麼改？陽明交大提出未來會保留「新竹女中」4字，校名將為陽明交大附屬新竹女中。由於後續將進行可行性評估，改隸是否談成或破局仍是未知。