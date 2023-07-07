嘉義安東國小足球隊獲69萬新南向補助 將前往新馬交流

嘉縣太保市安東國小足球隊獲教育部體育署及縣府的新南向交流計畫補助， 將於7月9日至14日前往新加坡、馬來西亞交流足球，今縣長翁章梁授縣旗並頒贈紀念品表示，運動精神值得孩子從小接觸，盼用心感受國際不同的視野。

安東國小校長吳宗成表示，足球是全校師生最愛的運動，六年級球員陳定武五年級隨父母從德國回台就讀，加入球隊受益良多確立目標，也盼這次新南向交流建立孩子宏觀國際觀。

安東國小足球隊近4年致力培養足球運動人口，目前全校足球社團及球隊學生約110人，占全校總人數3分之1，去年國小足球世界盃男足與女足隊晉級全國複賽，前年六美盃全國五人制足球賽獲國小男生組冠軍。

教育處表示，出國交流期間將分別造訪新加坡-Saint Michael’s Soccer Association（聖麥克足球學院）、馬來西亞-Akademi Bertam Ulu Figos（伯特姆·烏魯·菲戈斯足球俱樂部）及馬來西亞-FOOTBALL ASSOCIATION OF MALAYSIA（馬來西亞足球協會）。

教育處長李美華說，安東國小在推動體育新南向政策交流實施計畫（男子及女子足球等）2案中，獲核定經費69萬4200元，體育署補助62萬4780元，縣府補助69420元，參訪人員教職員6人，女足學生7人，男足學生15人合計28人。

翁章梁表示，在全國表現突出才能獲中央補助出國交流，學子曬得黑黑的可見平常訓練很認真，足球是團隊競賽，運動精神值得孩子從小接觸，勉勵學童用心感受國際不同的視野。