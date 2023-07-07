新竹縣博愛國小非營利幼兒園近期動工 拚明年完工

新竹縣政府積極爭取興建公共化幼兒園園舍計畫，博愛國小非營利幼兒園在今年4月順利決標，近期將動工，力拚明年完工，讓竹北地區的雙薪家長能安心托育，新竹縣將持續增加公共化教保服務量能。

新竹縣長楊文科說，博愛國小非營利幼兒園是縣內的第10座非營利幼兒園，目前縣內規劃的所有非營利幼兒園皆已全數發包，並陸續施工。楊縣長並感謝中央在幼兒教育經費的支持，核定6200萬元。新竹縣將積極盤整縣內閒置空間，爭取興建公共化幼兒園園舍計畫。

新竹縣內原有6所非營利幼兒園，為考量新竹縣快速蓬勃發展，楊文科2年前即指示教育局超前部署，積極爭取興建公共化幼兒園園舍計畫，今年加上博愛國小非營利幼兒園順利發包，2年內將規劃新設置的4所非營利幼兒園皆已順利完成發包。

新竹縣政府教育局說，博愛非營利幼兒園由曹登貴建築師事務所規劃設計，並由弘騏營造有限公司得標。規畫2個3至5歲班、1個2歲專班，並配合中央降低師生比政策，未來預計招收64名幼兒。非營利幼兒園收費較便宜，第一胎每個月繳交不超過2000元，平日下課後還可以提供延長照顧服務、寒暑假也可提供教保服務，是雙薪家庭最優質的選擇。

博愛非營利幼兒園座落於博愛國小內，南側臨光明六路，以操場跟國小校區作為區域分隔，面積約3000平方公尺。