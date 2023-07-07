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高中特色群科全台48校續招 提供3138個招生名額
為推動技職教育扎根、鼓勵國中畢業生適性入學，教育部112學年度辦理「高級中等學校特色招生專業群科甄選入學」，今天公告續招簡章，全國共48所高級中等學校、196個專業群科（班、組）辦理實務選才，提供3138個招生名額，畢業生可依據興趣選擇，不受國中學籍區域限制。
教育部說，112學年度續招參與學校以就學區域區分，計有基北區、桃連區、竹苗區、中投區、雲林區、嘉義區、台南區、高雄區及花蓮區等9個就學區。其中以基北區招生名額最多，預計錄取14校54個科（班、組）898名；高雄區次之，預計錄取5校29個科（班、組）790名。
招生職群包括機械群、動力機械群、電機電子群、化工群、土木與建築群、設計群、商業與管理群、外語群、農業群、食品群、家政群、餐旅群及藝術群等13群。其中餐旅群招生名額最多，預計錄取25校33科（班、組）687名；商業與管理群次之，預計錄取19校25科（班、組）473名。
該招生管道自即日起受理報名，各校簡章、術科測驗時間及術科測驗內容範例等詳細資訊，可至特色招生專業群科甄選入學宣導網（https://special.pro.k12ea.gov.tw）參閱。
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