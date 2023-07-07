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性騷性侵零容忍 文化部：將針對獎補助設定撤回機制

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
台北表演藝術中心昨晚開出第一槍，中止執行主創藝術家謝春德《NEXEN未來密碼》的演出製作工作。圖／取自「臺北表演藝術中心 Taipei Performing Arts Center」臉書粉專
台北表演藝術中心昨晚開出第一槍，中止執行主創藝術家謝春德《NEXEN未來密碼》的演出製作工作。圖／取自「臺北表演藝術中心 Taipei Performing Arts Center」臉書粉專

知名當代藝術家謝春德遭指控涉嫌23年前起性侵一名13歲少女多次，並拍裸照，輿論譁然。藝術圈再傳MeToo事件，文化部說，對於性騷、性侵事件絕對「零容忍」，針對涉及性騷、性侵爭議案的當事人已啟動研擬追回、追討的機制。

已經7旬的謝春德被「乾女兒」指控，他23年前涉嫌多次性侵、拍裸照，且被害人當時年僅13歲。謝春德在事件曝光後神隱，甚至關閉個人臉書。台北表演藝術中心昨晚開出第一槍，中止執行主創藝術家謝春德《NEXEN未來密碼》的演出製作工作。

文化部說，文化預算中以獎補助為最大比例，有示範作用，若未積極處理，等於以國家資源間接強化性別中不平等的權力資源關係。

文化部表示，有關文化部補助《NEXEN未來密碼—浮光疊影劇場》補助項目為支持前置製作經費。此劇已完成相關製作設計及排練，並於去年5月9日至15日於北藝中心完成一周試演場。此案雖已完成核銷結案，由於參與製作的團隊有143人，需考量實際受補助對象研擬退回機制。

此外，文化部說，日前已由政務次長擔任性騷擾防治委員會召集人，邀集法律及性平專家召開性騷擾防治諮詢會議，並續與相關公協會、委員會等研擬訂定性騷防治守則與指引。

文化部 性侵 裸照

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文化部：性騷性侵零容忍 啟動研擬獎補助追討機制

台灣MeToo風暴 衛福部：性騷諮詢爆增96% 平均每天10件

MeToo藝術圈大團結 連署訴求性騷性侵零容忍

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