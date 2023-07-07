台大學倫案審定報告 蘇宏達再促公布

台大國發所論文抄襲案爭議不休，台大社科院長蘇宏達昨再度批評，教育部和台大仍抗拒公開林智堅等人違反學術倫理案的三份審定報告書，呼籲應依「專科以上學校學術倫理案件處理原則」第十二條規定，公告審定書全文並對外說明。

新竹市前市長林智堅、行政院副院長鄭文燦，去年均遭學倫會認定論文抄襲且情節重大，撤銷學位，其指導教授陳明通則被教評會認定指導不周，不過相關審定報告未公開，引發爭議。

蘇宏達表示，台大社科院前院長許介鱗日前辭世，生命的尾聲仍關懷台大的風骨和社科院的榮譽，並稱學術界不容被政治污衊。教部或可違法、說謊、欺民，包庇當朝權貴；但台大必須誠實、依法、公開，捍衛百年校譽。

蘇宏達說，二○一七年，台大便曾針對郭姓教授違反學術倫理案審定結果召開記者會，當場公布中英文審定報告並上傳網路。

蘇宏達質疑，依據學倫案處理原則第十二點，若涉及國際聲譽、嚴重影響社會觀感等重大學倫案件必須對外公開，試問從林智堅到陳明通案，哪一件不損及台大和台灣的國際學術聲譽？哪一件沒有引發嚴重社會觀感？呼籲立即依法公開林智堅、鄭文燦、陳明通案三份審定報告書全文並對外說明。

教育部表示，依學倫案處理原則第十一點，學術倫理案件評審過程、審查人及評審意見等相關資料，應予保密，因此學校無法提供調查報告，教育部亦無該案調查報告。