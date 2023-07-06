不容政治污衊學術　蘇宏達再籲公開陳明通案等審定報告

台大社科院院長蘇宏達，日前擔任前新竹市長林智堅、行政院副院長鄭文燦學術倫理審定委員會召集人，他今天（7/6）再度表示，教育部和台大仍然抗拒公開林智堅等人違反學術倫理案的三份審定報告書，教育部稱台大不給，台大則辯稱是依據「專科以上學校學術倫理案件處理原則」第11條必須保密，但實則都應該依照處理原則第12條公告三人審定報告書全文。

林智堅、鄭文燦先前均遭學倫會認定論文抄襲且情節重大，雙雙遭撤銷學位，並連帶影響指導教授陳明通遭外界檢舉指導不周。事隔近一年，陳明通由教評會認定未達解聘已順利退休，但其透過聲明稱「台大學倫會的判決是一場世紀大寃案」，要幫林智堅討回公道，再度引發陳明通和蘇宏達間的戰火。

日前台大校長陳文章受訪時已指出，審定報告書無論公開與否，都已不影響委員會決議。但蘇宏達今天再回應，前台大社科院院長許介麟日前辭世，生命的尾聲仍關懷台大的風骨和社科院的榮譽，並稱學術界不容被政治污衊。

蘇宏達也指出，2017年台大便曾針對郭姓教授違反學術倫理案審定結果召開記者會，且當場公布中英文審定報告書並上傳網路，甚至在報告說明後接受中外媒體記者詢問，展現台大知錯能改、捍衛聲譽的決心。

蘇宏達質疑，依據「專科以上學校學術倫理案件處理原則」第12條，若涉及國際聲譽、嚴重影響社會觀感等重大學倫案件必須對外公開，試問從林智堅到陳明通案，哪一件不損及台大和台灣的國際學術聲譽？哪一件沒有引發嚴重社會觀感？

蘇宏達談到，教育部或可以違法、說謊、欺民，包庇當朝權貴；但台大校方必須誠實、依法、公開，捍衛百年校譽。呼籲立即依法公開林智堅、鄭文燦、陳明通案三份審定報告書全文並對外說明。

教育部晚間回應，三件學倫案是由台大直接受理民眾檢舉並查處。學校已回函，依專科以上學校學術倫理案件處理原則第11點，學術倫理案件評審過程、審查人及評審意見等相關資料，應予保密，因此學校無法提供調查報告，教育部亦無該案調查報告。