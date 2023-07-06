蓬萊國小參賽世界少棒經費不足 郭台銘支援釣出張育成

鴻海創辦人郭台銘今在臉書發文表示，宜蘭縣蓬萊國小少棒隊奪得資格代表台灣參加貝比魯斯世界少棒大賽，然而遇到經費不足問題，他得知後特別請永齡基金會支持所有的經費缺口。郭台銘也提到有看到美國職棒大聯盟選手轉貼蓬萊國小消息，而張育成則在貼文底下以招牌「敬禮」符號回覆郭台銘。

郭台銘文中表示，幾天前透過永齡基金會得知接獲消息，十分關心孩子們是否能順利成行，特別請基金會支持所有的經費缺口，多出的經費，將作為球員額外的生活費。

郭台銘說，自己也看到有「國防部長」之稱的張育成轉貼蓬萊國小少棒隊的消息，再度想起張育成在世界棒球隊經典賽的精采表現，激情與振奮在腦海重演，台灣選手的打拼與努力值得多珍惜、多鼓勵，也請大家為孩子加油打氣，祝福他們都能赴美國貝比魯斯圓夢，打出最好成績。