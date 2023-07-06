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蓬萊國小參賽世界少棒經費不足 郭台銘支援釣出張育成

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
鴻海創辦人郭台銘今在臉書發文表示，永齡基金會支持蓬萊國小少棒隊出國比賽經費缺口。美國職棒大聯盟選手張育成則在貼文底下以招牌「敬禮」符號回覆郭台銘。圖／讀者提供
鴻海創辦人郭台銘今在臉書發文表示，永齡基金會支持蓬萊國小少棒隊出國比賽經費缺口。美國職棒大聯盟選手張育成則在貼文底下以招牌「敬禮」符號回覆郭台銘。圖／讀者提供

鴻海創辦人郭台銘今在臉書發文表示，宜蘭縣蓬萊國小少棒隊奪得資格代表台灣參加貝比魯斯世界少棒大賽，然而遇到經費不足問題，他得知後特別請永齡基金會支持所有的經費缺口。郭台銘也提到有看到美國職棒大聯盟選手轉貼蓬萊國小消息，而張育成則在貼文底下以招牌「敬禮」符號回覆郭台銘。

郭台銘文中表示，幾天前透過永齡基金會得知接獲消息，十分關心孩子們是否能順利成行，特別請基金會支持所有的經費缺口，多出的經費，將作為球員額外的生活費。

郭台銘說，自己也看到有「國防部長」之稱的張育成轉貼蓬萊國小少棒隊的消息，再度想起張育成在世界棒球隊經典賽的精采表現，激情與振奮在腦海重演，台灣選手的打拼與努力值得多珍惜、多鼓勵，也請大家為孩子加油打氣，祝福他們都能赴美國貝比魯斯圓夢，打出最好成績。

除張育成留言，也有網友留言肯定郭台銘表示「謝謝郭董選手因為您夢想得以延續」、「台灣加油，阿銘加油」。

鴻海集團創辦人郭台銘。本報資料照片
鴻海集團創辦人郭台銘。本報資料照片

郭台銘 美國 永齡基金會

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